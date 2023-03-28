Как создать презентацию с помощью ChatGPT — простая инструкция

Chat GPT может также предоставить рекомендации по предотвращению ключевых ошибок

В современном мире невозможно представить обучение или демонстрацию без использования презентаций. Их используют дизайнеры и педагоги, маркетологи, инженеры, экономисты и школьники со студентами. Важность презентаций подчеркивают даже исследования, ведь человек обычно усваивает примерно 10-70% материала на слух, 20-72% из увидевшего и 65-85% при использовании обоих органов ощущения.

Незаменимым инструментом для создания презентации можно назвать ChatGPT. Рассказываем простые лайфхаки, как сделать это правильно с помощью искусственного интеллекта.

Как получить готовую презентацию от ChatGPT

Это один из самых простых способов. Вам необходимо будет зайти в чат-бот и попросить его написать "VBA код презентации". Важно также в запросе указать количество слайдов.

ChatGPT должна выдать примерно такую информацию:

Далее следуем такой простой инструкции:

копируем ответ нейросети;

заходим в PowerPoint и жмем Alt+F11;

выбираем "Вставить" — "Модуль";

жмем "Выполнить" и получаем свою презентацию.

Как использовать ChatGPT для создания собственной презентации

Если вы определились с темой презентации, следующим шагом будет правильно сформулировать задачу для нейросети и попросить ее составить план слайдов.

Мы составили следующий запрос в ChatGPT: Составь план презентации на 10 слайдов на тему "Вегетарианство — польза или вред?".

Чат-бот сформировал следующую схему о чем должна быть презентация.

Как можно увидеть, чат-бот подробно расписал план презентации и даже дал совет. В запросе вы можете скорректировать, как вы видите план: расширенный, короткий, точный и т.д. Ищите свои креативные способы использования ChatGPT для создания новых идей.

Как ChatGPT может помочь избежать ошибок при создании презентации

ChatGPT может предоставить вам рекомендации по предотвращению ключевых ошибок при создании презентации. Обязательно спросите его, чтобы получить наилучший результат.

Преимуществом языка GPT есть разработка точных рекомендаций на основе продемонстрированного контекста.

Вот что чат-бот ответил нам:

Раньше мы рассказывали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

Напомним, мы писали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

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