Как с помощью ChatGPT расшифровать аудиозапись — инструкция

Украинцам объяснили, как легко можно использовать ChatGPT для расшифровки записей и онлайн-встреч

Для многих ChatGPT стал не просто игрушкой или справочником, а незаменимым помощником в работе. Чат-ботом пользуются айтишники, маркетологи, блоггеры и даже политики и бизнесмены, поскольку нейросеть помогает решать большое количество задач всего за несколько минут.

Одной полезной функцией поделился с украинцами основатель "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов. По его словам, с помощью чат-бота он расшифровывает и записывает онлайн-встречи с коллегами.

"ChatGPT для транскрибирования разговоров на украинском. Сейчас почти все деловые встречи записываю на телефон. Затем я отправляю их через API на OpenAI. Через 30-60 сек. он возвращает транскрипт. После этого я прошу также через API сделать резюме разговора и выписать главные действия о которых договорились", — рассказал Милованов.

Как отмечает экономист, таким образом он получает достаточно неплохой план действий, который еще предстоит немного подкорректировать. Тогда он редактирует этот план вместе с ChatGPT в браузере.

"Получаю качественный пост встречи, план действий, ответственных, дедлайны и т.д. И все за несколько минут. Таким образом, мои встречи теперь выглядят так: 15 мин. дискуссия, 10 мин. обработка транскрипта, еще 10-15 мин. дискуссия вместе с командой о том, чтобы согласовать конечный план действий и т.д. На моем опыте это значительно улучшает взаимопонимание команды, о чем конкретно договорились на встрече, и кто что делает или за что отвечает", — говорит он.

По словам эксперта, беседы на английском языке чат-бот транскрибируют более качественно. В то же время украинский язык он тоже понимает.

Милованов поделился кодом для получения транскрипта на украинском.

В свою очередь, пользователи в комментариях посоветовали еще несколько сервисов, которыми пользуются для подобных целей — otter.ai, fireflies.ai, tactiq.io. Однако есть один важный нюанс — сервисы лучше работают на английском языке.

Ранее мы сообщали, что компания Microsoft совместно с OpenAI анонсировала обновление ChatGPT. В ближайшем будущем у чата появятся новые полезные функции.

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