Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Как с помощью ChatGPT превратить аудиозапись в текст: инструкция для украинцев arrow

Как с помощью ChatGPT превратить аудиозапись в текст: инструкция для украинцев

14 марта 2023 13:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как с помощью ChatGPT расшифровать аудиозапись — инструкция
Украинцам объяснили, как легко можно использовать ChatGPT для расшифровки записей и онлайн-встреч
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Для многих ChatGPT стал не просто игрушкой или справочником, а незаменимым помощником в работе. Чат-ботом пользуются айтишники, маркетологи, блоггеры и даже политики и бизнесмены, поскольку нейросеть помогает решать большое количество задач всего за несколько минут.

Одной полезной функцией поделился с украинцами основатель "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов. По его словам, с помощью чат-бота он расшифровывает и записывает онлайн-встречи с коллегами.

Читайте также:

"ChatGPT для транскрибирования разговоров на украинском. Сейчас почти все деловые встречи записываю на телефон. Затем я отправляю их через API на OpenAI. Через 30-60 сек. он возвращает транскрипт. После этого я прошу также через API сделать резюме разговора и выписать главные действия о которых договорились", — рассказал Милованов.

Как с помощью ChatGPT делать расшифровку онлайн-встреч

Как отмечает экономист, таким образом он получает достаточно неплохой план действий, который еще предстоит немного подкорректировать. Тогда он редактирует этот план вместе с ChatGPT в браузере.

"Получаю качественный пост встречи, план действий, ответственных, дедлайны и т.д. И все за несколько минут. Таким образом, мои встречи теперь выглядят так: 15 мин. дискуссия, 10 мин. обработка транскрипта, еще 10-15 мин. дискуссия вместе с командой о том, чтобы согласовать конечный план действий и т.д. На моем опыте это значительно улучшает взаимопонимание команды, о чем конкретно договорились на встрече, и кто что делает или за что отвечает", — говорит он.

По словам эксперта, беседы на английском языке чат-бот транскрибируют более качественно. В то же время украинский язык он тоже понимает.

Милованов поделился кодом для получения транскрипта на украинском.

В свою очередь, пользователи в комментариях посоветовали еще несколько сервисов, которыми пользуются для подобных целей — otter.ai, fireflies.ai, tactiq.io. Однако есть один важный нюанс — сервисы лучше работают на английском языке.

Украинцы могут из ChatGPT делать расшифровку записей

Ранее мы сообщали, что компания Microsoft совместно с OpenAI анонсировала обновление ChatGPT. В ближайшем будущем у чата появятся новые полезные функции.

Напомним, мы писали о ТОП три лучших нейросети для генерирования текста и изображений, которые более продвинутые чем ChatGPT.

Также мы рассказали, что компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:52 Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

15:50 На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

15:35 Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian

15:29Кто победит в украинской Премьер-лиге в этом сезоне: эксперты удивили прогнозом

15:20 Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:11 Во Львове лечат подростка из Бахмута, едва выбравшегося из-под заваленного дома

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

15:02 В Харьковской области тракторист подорвался на мине

14:57 Снайперы рф в Киевской области издевались над ребенком и изнасиловали его мать, — Reuters

14:50 В Одессе выделили средства на ремонт Хаджибейской дамбы

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 15:52

Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

None 14 Март 15:17

На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

None 14 Март 15:35

Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian

None 14 Март 15:28

Кто победит в украинской Премьер-лиге в этом сезоне: эксперты удивили прогнозом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB