Инсайдер рассказал об интересных особенностях следующей линейки iPhone

Возможный дизайн iPhone 16. Фото: MacRumors

В линейке iPhone 14 на смену привычной "челке" пришел динамический вырез технологии Dynamic Island. Но, похоже, теперь разработчики хотят удивить очередным обновлением.

Об этом рассказал известный инсайдер из Китая Маджин Бу.

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С выхода линейки iPhone 15 не прошло и двух месяцев, а Apple уже работает над следующей линейкой, дебютирующей следующей осенью. Утечки указывают, что новый "яблочный" смартфон получится гораздо интереснее актуальной линейки, в том числе в плане дизайна.

По данным Маджин Бу, сейчас Apple тестирует версию iPhone 16 Pro, в которой вместо технологии Dynamic Island используется более привычный для пользователей смартфонов круглый вырез в экране под "фронталку".

На основе этих данных он показал концепт, как может выглядеть такой айфон. Правда, не совсем ясно, где в таком случае будут размещаться датчики Face ID. Вероятность полного отказа от системы распознавания лиц в ближайшие годы минимальна.

Концепт iPhone 16 Pro. Фото: MajinBu

Инсайдер указал, что данный прототип может так и остаться прототипом, а в продаже появится другая версия. Окончательное решение по дизайну будет принято в марте 2024 года.

Ранее мы сообщали, что по данным инсайдеров, в начале 2024 года Apple представит новый бюджетный iPhone SE 4. Истоки свидетельствуют о том, что смартфон получит ряд флагманских функций на уровне iPhone 15 Plus.

Напомним, что iPhone 15 может похвастаться улучшениями по сравнению со своим предшественником, а Pixel 8 представил изысканный дизайн, новый процессор и расширенные возможности искусственного интеллекта. Следует сравнить эти телефоны базового уровня, чтобы понять, какой из них стоит приобрести.