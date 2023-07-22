Кількість користувачів у соцмережі Threads стрімко падає: що сталося
Аудиторія в додатку Threads, який нещодавно випустила компанія Meta, різко скоротилася. Так, за останні два тижні мережа втратила приблизно 70% активних користувачів.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Чому кількість користувачів Threads падає
Спочатку соцмережа Threads активно набирала нових користувачів, зазначається, що їх було близько 100 млн. Однак нещодавно аудиторія почала скорочуватися й це на тлі того, що додаток став дуже популярним у Китаї, де західні мережі заборонені, та навіть посів п'яте місце в категорії соціальних мереж в китайському App Store.
Сьогодні в порівнянні з двома тижнями раніше кількість користувачів скоротилася в три рази. Так, число впало з 44 млн до 13 млн і продовжує падати далі.
Видання зазначає, попри те, що дві соціальні мережі Threads і Twitter працюють ідентично, у першій відсутні деякі важливі функції останньої. Зокрема, мова йде про функціональність інтерфейсу та можливість пошуку теми, а не тільки користувачів.
Також, кількість запитів на нову соцмережу в трендах Google знизилася з початкових 100 млн до поточних 3-4 млн.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно компанія Meta випустила новий додаток Threads, всього за кілька днів він охопив 100 мільйонів користувачів. Проте новоспечений застосунок має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta.
Також ми писали, що нову соцмережу Threads запустили 6 липня. З того часу конкуренту Twitter вдалося зібрати 100 мільйонів користувачів. Застосунок Цукерберга тепер є онлайн-сервісом, що найбільш швидко зростає попри те, що він поки що доступний не для всіх.