Кількість користувачів у соцмережі Threads стрімко падає: що сталося

Користувач заходить у соцмережу Threads. Фото: Shutterstock

Аудиторія в додатку Threads, який нещодавно випустила компанія Meta, різко скоротилася. Так, за останні два тижні мережа втратила приблизно 70% активних користувачів.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Спочатку соцмережа Threads активно набирала нових користувачів, зазначається, що їх було близько 100 млн. Однак нещодавно аудиторія почала скорочуватися й це на тлі того, що додаток став дуже популярним у Китаї, де західні мережі заборонені, та навіть посів п'яте місце в категорії соціальних мереж в китайському App Store.

Сьогодні в порівнянні з двома тижнями раніше кількість користувачів скоротилася в три рази. Так, число впало з 44 млн до 13 млн і продовжує падати далі.

Видання зазначає, попри те, що дві соціальні мережі Threads і Twitter працюють ідентично, у першій відсутні деякі важливі функції останньої. Зокрема, мова йде про функціональність інтерфейсу та можливість пошуку теми, а не тільки користувачів.

Також, кількість запитів на нову соцмережу в трендах Google знизилася з початкових 100 млн до поточних 3-4 млн.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно компанія Meta випустила новий додаток Threads, всього за кілька днів він охопив 100 мільйонів користувачів. Проте новоспечений застосунок має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta.

Також ми писали, що нову соцмережу Threads запустили 6 липня. З того часу конкуренту Twitter вдалося зібрати 100 мільйонів користувачів. Застосунок Цукерберга тепер є онлайн-сервісом, що найбільш швидко зростає попри те, що він поки що доступний не для всіх.