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Количество пользователей в соцсети Threads стремительно падает: что произошло

22 июля 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Количество пользователей в соцсети Threads стремительно падает: что произошло
Пользователь входит в соцсеть Threads. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Аудитория в приложении Threads, которое недавно выпустила компания Meta, резко сократилась. Так, за последние две недели сеть потеряла около 70% активных пользователей.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Почему количество пользователей Threads падает

Сначала соцсеть Threads активно набирала новых пользователей, отмечается, что их было около 100 млн. Однако недавно аудитория начала сокращаться и это на фоне того, что приложение стало очень популярным в Китае, где западные сети запрещены, и заняло пятое место в категории социальных сетей в китайском App Store.

Сегодня по сравнению с двумя неделями раньше количество пользователей сократилось в три раза. Так, число упало с 44 млн до 13 млн и продолжает падать дальше.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что две социальные сети Threads и Twitter работают идентично, в первой отсутствуют некоторые важные функции последней. В частности, речь идет о функциональности интерфейса и возможности поиска темы, а не только пользователей.

Также, количество запросов на новую соцсеть в трендах Google снизилось с начальных 100 млн до текущих 3-4 млн.

Напомним, что совсем недавно компания Meta выпустила новое приложение Threads, всего за несколько дней охватившее 100 миллионов пользователей. Однако новоиспеченное приложение имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta.

Также мы писали, что новая соцсеть Threads была запущена 6 июля. С этого времени конкуренту Twitter удалось собрать 100 миллионов пользователей. Приложение Цукерберга теперь является наиболее быстро растущим онлайн-сервисом, несмотря на то, что он пока доступен не для всех.

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