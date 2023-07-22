Количество пользователей в соцсети Threads стремительно падает: что произошло
Аудитория в приложении Threads, которое недавно выпустила компания Meta, резко сократилась. Так, за последние две недели сеть потеряла около 70% активных пользователей.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Почему количество пользователей Threads падает
Сначала соцсеть Threads активно набирала новых пользователей, отмечается, что их было около 100 млн. Однако недавно аудитория начала сокращаться и это на фоне того, что приложение стало очень популярным в Китае, где западные сети запрещены, и заняло пятое место в категории социальных сетей в китайском App Store.
Сегодня по сравнению с двумя неделями раньше количество пользователей сократилось в три раза. Так, число упало с 44 млн до 13 млн и продолжает падать дальше.
Издание отмечает, что, несмотря на то, что две социальные сети Threads и Twitter работают идентично, в первой отсутствуют некоторые важные функции последней. В частности, речь идет о функциональности интерфейса и возможности поиска темы, а не только пользователей.
Также, количество запросов на новую соцсеть в трендах Google снизилось с начальных 100 млн до текущих 3-4 млн.
Напомним, что совсем недавно компания Meta выпустила новое приложение Threads, всего за несколько дней охватившее 100 миллионов пользователей. Однако новоиспеченное приложение имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta.
Также мы писали, что новая соцсеть Threads была запущена 6 июля. С этого времени конкуренту Twitter удалось собрать 100 миллионов пользователей. Приложение Цукерберга теперь является наиболее быстро растущим онлайн-сервисом, несмотря на то, что он пока доступен не для всех.