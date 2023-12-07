Meta вводить наскрізне шифрування повідомлень

Вхід до соцмережі Facebook. Фото: Unsplash

Компанія Meta заявила про впровадження наскрізного шифрування для всіх особистих чатів і дзвінків. Зміни введуть в Messenger та Facebook.

Про це пише Reuters.

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Як зазначили в компанії, функція наскрізного шифрування буде доступна для використання негайно, проте може знадобитися деякий час для того, аби всі акаунти були оновлені до наскрізного шифрування за замовчуванням.

Раніше в Messenger була можливість увімкнути наскрізне шифрування, що дозволяло читати повідомлення лише відправнику та його одержувачам, але з цією зміною повідомлення будуть зашифровані вже за замовчуванням.

У Meta пояснили, що метою цього є захист користувачів від хакерів, шахраїв та злочинців.

Нагадаємо, що уряди різних країн стежать за користувачами смартфонів. Вони відстежують push-сповіщення, які проходять через сервери Google та Apple.

Крім того, усі смартфони відстежують та прослуховують своїх власників. Завдяки таким налаштуванням Google, соцмережі рекламують для вас товари, про які ви говорили або шукали в інтернеті.