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Meta вводит сквозное шифрование сообщений

7 декабря 2023 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Meta вводит сквозное шифрование сообщений
Вход в соцсети Facebook. Фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Компания Meta заявила о введении сквозного шифрования для всех личных чатов и звонков. Изменения будут введены в Messenger и Facebook.

Об этом пишет Reuters.

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Сквозное шифрование в Facebook

Как отметили в компании, функция сквозного шифрования будет доступна для использования немедленно, однако может потребоваться некоторое время для того, чтобы все аккаунты были обновлены до сквозного шифрования по умолчанию.

Ранее у Messenger была возможность включить сквозное шифрование, что позволяло читать сообщения только отправителю и его получателям, но с этим изменением сообщения будут зашифрованы уже по умолчанию.

В Meta объяснили, что целью этого является защита пользователей от хакеров, мошенников и преступников.

Напомним, что правительства разных стран следят за пользователями смартфонов. Они отслеживают push-уведомления, которые проходят через серверы Google и Apple.

Кроме того, все смартфоны отслеживают и прослушивают своих владельцев. Благодаря таким настройкам Google соцсети рекламируют для вас товары, о которых вы говорили или искали в интернете.

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