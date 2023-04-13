Користувачам ChatGPT платитимуть — за що можна отримати до 20 тисяч доларів

Робота з чат-ботом ChatGPT. Фото: shutterstock.com

У користувачів чат-бота ChatGPT з'явилася можливість гарно заробити. Американська компанія OpenAI готова виплачувати від 200 до 20 тисяч доларів.

Про це розповіло видання Bloomberg.

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Участь у програмі можуть взяти як експерти з безпеки, так і звичайні люди, котрі люблять досліджувати технології. У задачі тих, хто хоче заробити, входитиме пошук багів (помилок) в роботі чат-боту.

Компанія виплачуватиме грошову винагороду залежно від розміру виявлених помилок, починаючи від 200 доларів за те, що вона називає "виявленням низької серйозності", до 20 тисяч доларів за "виняткові відкриття".

За що користувачам не будуть платити

Не всі вразливості будуть винагороджені. OpenAI визначила певні проблеми безпеки, які не будуть винагороджуватися, наприклад, спроби змусити чат-бота надати незаконну інформацію шляхом обману, написання шкідливого коду або змусити чат-бота писати образи. Ці винятки відображають прихильність OpenAI до відповідальної та етичної розробки ШІ.

Як взяти участь у програмі з пошуку багів ChatGPT

Зазначається, що компанія запустила програму винагород (bug bounty), за допомогою якої люди можуть повідомляти про слабкі сторони, помилки або проблеми безпеки, які вони виявляють під час використання її продуктів ШІ.

OpenAI заявила, що розгортає її в партнерстві зі спеціальною платформою Bugcrowd, де і розміщуватиметься механізм повідомлення про баги.

Повідомити про баг можна за посиланням.

Цікаво, що обробку заявок про знаходження помилок проводитиме спеціальний алгоритм.

Як отримати кошти за знайдену помилку

У компанії зазначили, що обробляти звернення та виплати буде платформа Bugcrowd.

Для чого OpenAI така програма

Однією з причин реалізації програми, є усвідомлення того, що "прозорість і співпраця є ключовими для пошуку вразливостей у її технології".

Заохочуючи користувачів повідомляти про вразливості, OpenAI прагне створити безпечнішого та надійнішого чат-бота зі штучним інтелектом, який зможе краще обслуговувати своїх користувачів, зменшуючи при цьому потенційні ризики.

"Ця ініціатива є природною частиною нашої загальної ідеї розробки безпечного і передового ШІ. Ми хочемо створювати безпечні та надійні технології та сервіси, тому ми хотіли б звернутися до вас за допомогою", — йдеться у повідомленні OpenAI.

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