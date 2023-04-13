Пользователям ChatGPT будут платить — за что можно получить до 20 тысяч долларов

Работа с чат-ботом ChatGPT. Фото: shutterstock.com

У пользователей чат-бота ChatGPT появилась возможность хорошо заработать. Американская компания OpenAI готова выплачивать от 200 до 20 тысяч долларов.

Об этом рассказало издание Bloomberg.

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Участие в программе могут принять как эксперты по безопасности, так и обычные люди, любящие исследовать технологии. В задачи тех, кто хочет заработать, будет входить поиск багов (ошибок) в работе чат-бота.

Компания будет выплачивать денежное вознаграждение в зависимости от размера выявленных ошибок, начиная от 200 долларов за то, что она называет "обнаружением низкой серьезности", до 20 тысяч долларов за "исключительные открытия".

За что пользователям не будут платить

Не все уязвимости будут вознаграждены. OpenAI определила определенные проблемы безопасности, которые не будут вознаграждаться, например попытки заставить чат-бота предоставить незаконную информацию путем обмана, написания вредоносного кода или заставить чат-бота писать образы. Эти исключения отражают приверженность OpenAI ответственной и нравственной разработке ИИ.

Как принять участие в программе поиска багов ChatGPT

Отмечается, что компания запустила программу вознаграждений (bug bounty), с помощью которой люди могут сообщать о слабых сторонах, ошибках или проблемах безопасности, которые они обнаруживают при использовании ее продуктов ИИ.

OpenAI заявила, что разворачивает ее в партнерстве со специальной платформой Bugcrowd, где и будет размещаться механизм сообщения о багах.

Сообщить о баге можно по ссылке.

Интересно, что обработку заявок о нахождении ошибок будет проводить специальный алгоритм.

Как получить средства за найденную ошибку

В компании отметили, что обрабатывать обращения и выплаты будет платформа Bugcrowd.

Для чего OpenAI такая программа

Одной из причин реализации программы является осознание того, что "прозрачность и сотрудничество являются ключевыми для поиска уязвимостей в ее технологии".

Поощряя пользователей сообщать об уязвимости, OpenAI стремится создать более безопасный и надежный чат-бот с искусственным интеллектом, который сможет лучше обслуживать своих пользователей, уменьшая при этом потенциальные риски.

"Эта инициатива является естественной частью нашей общей идеи разработки безопасного и передового ИИ. Мы хотим создавать безопасные и надежные технологии и сервисы, поэтому мы хотели бы обратиться к вам за помощью", — говорится в сообщении OpenAI.

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