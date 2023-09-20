Новые iPhone 15 перестали заряжаться выше 80%: что произошло

Телефоны iPhone 15. Фото: macrumors.com

Все модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro имеют новую настройку состояния батареи, которая предотвращает зарядку устройств более 80%. Это поможет увеличить срок службы батареи в гаджете.

Об этом пишет macrumors.com.

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Как известно, в новой линейке iPhone 15 имеют новые настройки состояния батареи, которые откладывают зарядку гаджета более чем на 80% до более подходящего времени. Это зависит от ежедневной процедуры зарядки устройства. Следовательно, если включен предел в 80%, iPhone никогда не будет заряжаться выше этого уровня.

Следовательно, на всех моделях iPhone 15 в разделе "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора и зарядки" → "Оптимизация зарядки" есть три параметра:

оптимизированная зарядка аккумулятора;

ограничение 80%;

ни одного.

Такое ограничение может увеличить срок службы батареи iPhone, уменьшив время, в течение которого батарея полностью заряжена.

Напомним, что фанаты Apple надеялись, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать более быструю зарядку, чем предыдущие версии телефонов. Но прорыва, похоже, не произошло и пользователи недовольны.

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