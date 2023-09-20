Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Новые iPhone 15 перестали заряжаться выше 80%: что произошло arrow

Новые iPhone 15 перестали заряжаться выше 80%: что произошло

20 сентября 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новые iPhone 15 перестали заряжаться выше 80%: что произошло
Телефоны iPhone 15. Фото: macrumors.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Все модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro имеют новую настройку состояния батареи, которая предотвращает зарядку устройств более 80%. Это поможет увеличить срок службы батареи в гаджете.

Об этом пишет macrumors.com.

Читайте также:

Новая "фишка" iPhone 15: эксперты рассказали об особенностях зарядки гаджета

Как известно, в новой линейке iPhone 15 имеют новые настройки состояния батареи, которые откладывают зарядку гаджета более чем на 80% до более подходящего времени. Это зависит от ежедневной процедуры зарядки устройства. Следовательно, если включен предел в 80%, iPhone никогда не будет заряжаться выше этого уровня.

Следовательно, на всех моделях iPhone 15 в разделе "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора и зарядки" → "Оптимизация зарядки" есть три параметра:

  • оптимизированная зарядка аккумулятора;
  • ограничение 80%;
  • ни одного.

Такое ограничение может увеличить срок службы батареи iPhone, уменьшив время, в течение которого батарея полностью заряжена.

Напомним, что фанаты Apple надеялись, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать более быструю зарядку, чем предыдущие версии телефонов. Но прорыва, похоже, не произошло и пользователи недовольны.

Также мы писали, что эксперт объяснил, как неправильная зарядка может повлиять на iPhone 15. Также пользователи выбрали самый лучший iPhone всех времен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз