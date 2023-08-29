Как выбрать смартфон для школьников в 2023 году
Для детей школьного возраста гаджеты становятся неотъемлемым средством обучения, особенно во время вынужденных онлайн уроков из-за полномасштабной войны. На что обратить внимание при выборе смартфона для школьника?
Об этом сообщил Proslav.
Цена устройства
Ребенку не нужна дорогая флагманская модель. Во-первых, ему не понадобится большинство функций такого смартфона. Во-вторых, риск чисто механического повреждения устройства в руках школьников гораздо выше.
Выберите недорогую модель, или вообще приобретите ребенку приличный подержанный смартфон.
Размер смартфона
Выберите компактный смартфон — он легко поместится в детской руке и кармане. Школьникам будет гораздо удобнее пользоваться таким устройством.
Производительность гаджета
Устройство должно работать быстро и плавно. Выберите модель с достаточным количеством оперативной памяти и производительным процессором. Таковы и среди недорогих смартфонов.
Камера на телефоне
Дети любят фотографировать и снимать видео. Выбирать флагман с самыми лучшими показателями не нужно. Для детских нужд достаточно телефонов с камерами умеренного качества или бюджетные варианты новых моделей ведущих производителей.
Аккумуляторная батарея
Заряд смартфона должно быть достаточно, чтобы школьники могли им пользоваться в течение дня без подзарядки.
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