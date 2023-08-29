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Как выбрать смартфон для школьников в 2023 году

29 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как выбрать смартфон для школьников в 2023 году
Смартфон стал важным средством обучения. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Для детей школьного возраста гаджеты становятся неотъемлемым средством обучения, особенно во время вынужденных онлайн уроков из-за полномасштабной войны. На что обратить внимание при выборе смартфона для школьника?

Об этом сообщил Proslav.

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Цена устройства

Ребенку не нужна дорогая флагманская модель. Во-первых, ему не понадобится большинство функций такого смартфона. Во-вторых, риск чисто механического повреждения устройства в руках школьников гораздо выше.

Выберите недорогую модель, или вообще приобретите ребенку приличный подержанный смартфон.

Размер смартфона

Выберите компактный смартфон — он легко поместится в детской руке и кармане. Школьникам будет гораздо удобнее пользоваться таким устройством.

Производительность гаджета

Устройство должно работать быстро и плавно. Выберите модель с достаточным количеством оперативной памяти и производительным процессором. Таковы и среди недорогих смартфонов.

Камера на телефоне

Дети любят фотографировать и снимать видео. Выбирать флагман с самыми лучшими показателями не нужно. Для детских нужд достаточно телефонов с камерами умеренного качества или бюджетные варианты новых моделей ведущих производителей.

Аккумуляторная батарея

Заряд смартфона должно быть достаточно, чтобы школьники могли им пользоваться в течение дня без подзарядки.

Ранее Samsung выпустила наушники с покемонами. Также мы писали о Bluetooth-колонке Urbanista Malibu, которой вообще не требуется зарядка.

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