ТОП 10 смартфонов, которым наиболее довольны пользователи в августе 2023 года

Рейтинг удовлетворенности смартфонами составляется на основе отзывов потребителей. Фото: freepik

Известный бенчмарк AnTuTu составил новый рейтинг смартфонов Android, получивших самые высокие оценки удовлетворенности от пользователей в августе 2023 года. У смартфонов ожидаемо появился новый лидер.

Какой смартфон стал всеобщим любимцем

Первое место занял новый Realme GT5, только недавно начавший продаваться в Китае. Устройство набрало 97,14% хороших отзывов.

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Напомним, Realme GT5 является сверхмощным смартфоном, который в топовой комплектации имеет 24 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 240 Вт. При этом данная версия телефона не намного дороже базовой модели, которая тоже не отстает.

Да, версия 150 Вт с конфигурацией памяти 12/256 ГБ или 16/512 ГБ стоит 410 и 450 долларов соответственно. А вариант 240 Вт с 24 ГБ/1 ТВ — 520 долларов.

Устройство имеет Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 9-слойной системой охлаждения и плоскую 6,74-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1240 x 2772 пикселей (20:9) с пиковой яркостью 1400 нит. Также устройство оснащено мощной системой камер.

Далее расположились:

Samsung Galaxy S23 Ultra: 95,88%;

Vivo X Fold 2: 94,78%;

Nubia Z50 Ultra: 93,58%;

Vivo X90 Pro+: 93,04%;

Samsung Galaxy S23: 92,73%;

Xiaomi 13 Pro: 91,76%;

Honor X40 GT: 90,99%;

Honor Magic5 Pro: 90,62%;

OnePlus 11: 90,47%.

Ранее мы писали, что Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном. Также сообщалось, что вышел бюджетный смартфон с огромной оперативной память и 1 ТВ памяти OnePlus Ace 2 Pro.