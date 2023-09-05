Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи в августе 2023 года arrow

ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи в августе 2023 года

5 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 10 смартфонов, которым наиболее довольны пользователи в августе 2023 года
Рейтинг удовлетворенности смартфонами составляется на основе отзывов потребителей. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известный бенчмарк AnTuTu составил новый рейтинг смартфонов Android, получивших самые высокие оценки удовлетворенности от пользователей в августе 2023 года. У смартфонов ожидаемо появился новый лидер.

Какой смартфон стал всеобщим любимцем

Первое место занял новый Realme GT5, только недавно начавший продаваться в Китае. Устройство набрало 97,14% хороших отзывов.

Читайте также:

Напомним, Realme GT5 является сверхмощным смартфоном, который в топовой комплектации имеет 24 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 240 Вт. При этом данная версия телефона не намного дороже базовой модели, которая тоже не отстает.

Да, версия 150 Вт с конфигурацией памяти 12/256 ГБ или 16/512 ГБ стоит 410 и 450 долларов соответственно. А вариант 240 Вт с 24 ГБ/1 ТВ — 520 долларов.

Устройство имеет Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 9-слойной системой охлаждения и плоскую 6,74-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1240 x 2772 пикселей (20:9) с пиковой яркостью 1400 нит. Также устройство оснащено мощной системой камер.

Далее расположились:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra: 95,88%;
  • Vivo X Fold 2: 94,78%;
  • Nubia Z50 Ultra: 93,58%;
  • Vivo X90 Pro+: 93,04%;
  • Samsung Galaxy S23: 92,73%;
  • Xiaomi 13 Pro: 91,76%;
  • Honor X40 GT: 90,99%;
  • Honor Magic5 Pro: 90,62%;
  • OnePlus 11: 90,47%.

Ранее мы писали, что Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном. Также сообщалось, что вышел бюджетный смартфон с огромной оперативной память и 1 ТВ памяти OnePlus Ace 2 Pro.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз