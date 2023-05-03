Нейросеть превратила супергероев Marvel в толстяков — курьезные фото

ИИ представил героев Marvel с лишним весом. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект используют не только для обучения и работы, но и для развлечений. На этот раз фанат Marvel решил пофантазировать, как выглядели бы супергерои, если бы страдали ожирением. С помощью нейросети Midjourney он создал интересные и смешные иллюстрации.

Свои работы пользователь выложил в популярную соцсеть Reddit. В таком виде супергерои вряд ли смогли бы защитить людей.

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1. Железный человек

Если бы Тони Старк решил заменить спорт на вкусности, ему пришлось бы делать гораздо больших размеров железный костюм. Интересно, смог бы он в таком случае летать?

Железный человек Тони Старк. Коллаж: Новости.

2. Капитан Америка

Капитану Америке с лишним весом будет достаточно тяжело прикрыться таким маленьким щитом.

Капитан Америка. Коллаж: Новости.

3. Человек-паук

Паучок славится своей быстротой и ловкостью. Но с лишним весом вряд ли удастся быть проворным, ловить преступников, прыгать и летать с помощью паутины.

Человек паук. Коллаж: Новости.

4. Тор

Мы уже видели Тора, который себя запустил, в одном из фильмов. Это версия искусственного интеллекта. Наверное, так он выглядел, если бы не взял себя в руки. Вы только посмотрите на этот маленький молот!

Бог грома Тор. Коллаж: Новости.

5. Халк

Таким толстяком Халка увидела нейросеть.

Халк (доктор Роберт Брюс Беннер). Коллаж: Новости.

6. Черная Вдова

Очень милая пышка!

Черная вдова (Наташа Романов). Коллаж: Новости.

7. Багряная ведьма

Ванда также набрала немного лишнего веса.

Багряная ведьма (Ванда Максимов). Коллаж: Новости.

8. Доктор Стрэндж

Будет ли Доктору Стрэнджу с лишним весом тяжело защищать Вселенную?

Доктор Стрэндж. Коллаж: Новости.

И в заключение бонус, Танос, страдающий ожирением так и не смог собрать все камни бесконечности, так что войны не было.

Суперзлодей Танос. Коллаж: Новости.

Раньше мы писали о том, что искусственный интеллект превратил героев San Andreas в реальных людей. Они выглядят как настоящие актеры фильма!

Напомним, мы показывали впечатляющие фото искусственного интеллекта, который перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.