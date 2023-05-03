Нейросеть превратила супергероев Marvel в толстяков — курьезные фото

ИИ создал пышнотелых персонажей Marvel: как выглядят супергерои, которым пора бороться с ожирением
Искусственный интеллект используют не только для обучения и работы, но и для развлечений. На этот раз фанат Marvel решил пофантазировать, как выглядели бы супергерои, если бы страдали ожирением. С помощью нейросети Midjourney он создал интересные и смешные иллюстрации.
Свои работы пользователь выложил в популярную соцсеть Reddit. В таком виде супергерои вряд ли смогли бы защитить людей.
1. Железный человек
Если бы Тони Старк решил заменить спорт на вкусности, ему пришлось бы делать гораздо больших размеров железный костюм. Интересно, смог бы он в таком случае летать?
2. Капитан Америка
Капитану Америке с лишним весом будет достаточно тяжело прикрыться таким маленьким щитом.
3. Человек-паук
Паучок славится своей быстротой и ловкостью. Но с лишним весом вряд ли удастся быть проворным, ловить преступников, прыгать и летать с помощью паутины.
4. Тор
Мы уже видели Тора, который себя запустил, в одном из фильмов. Это версия искусственного интеллекта. Наверное, так он выглядел, если бы не взял себя в руки. Вы только посмотрите на этот маленький молот!
5. Халк
Таким толстяком Халка увидела нейросеть.
6. Черная Вдова
Очень милая пышка!
7. Багряная ведьма
Ванда также набрала немного лишнего веса.
8. Доктор Стрэндж
Будет ли Доктору Стрэнджу с лишним весом тяжело защищать Вселенную?
И в заключение бонус, Танос, страдающий ожирением так и не смог собрать все камни бесконечности, так что войны не было.
Раньше мы писали о том, что искусственный интеллект превратил героев San Andreas в реальных людей. Они выглядят как настоящие актеры фильма!
Напомним, мы показывали впечатляющие фото искусственного интеллекта, который перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.