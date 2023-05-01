Штучний інтелект показав серіал Друзі у стилі фільму-нуар 40-х — фото

Штучний інтелект перетворив акторів серіалу "Друзі" на героїв кримінальної драми. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект продовжує дивувати і на цей раз справжній сюрприз чекає на фанатів серіалу "Друзі". Головні актори гумористичного ситкому перетворилися на цинічних та похмурих героїв кримінальної драми 40-х років.

Над вражаючими фото працювали автори YouTube-каналу Promptist. За допомогою Midjourney вони перенесли персонажів серіалу "Друзі" у фільм у жанрі нуар 1940-х років.

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"Зануртеся в димний і драматичний світ "Друзів", які беруть участь у суворому жанрі фільму нуар. Подивіться, як Рейчел, Росс, Джої, Чендлер, Моніка та Фібі подорожують темними вуличками Нью-Йорка, оточені небезпекою, злочинністю та безліччю настроїв", — запропонували автори дивовижних фотознімків.

Так нейромережа побачила Роса. Замість дивакуватого професора ми дивимося на серйозного чоловіка з цигаркою.

Рос Геллер з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Найголовніша пара серіалу "Друзі" Рос та Рейчел стали коханцями кримінальної драми.

Знаменита пара серіалу Друзі Рос та Рейчел у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Джої з актора перетворився на вуличного інформатора. Таким його побачив штучний інтелект:

Джої Тріббіані з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Автори фотознімків зазначають, що жартівник Чендлер перетворився на розумного та проникливого детектива.

Чендлер Бінг з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Нейромережа перетворила перфекціоністку Моніку на карколомну жінку.

Моніка Геллер з серіалу друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Весела дивачка Фібі перетворилася на чарівну красуню, яка здатна підкорити будь-кого.

Фібі Буфе з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Гантер тепер не схожий на сором'язливого баристу та менеджера кав'ярні Central Perk, який не може зізнатися у почуттях Рейчел. За версією штучного інтелекту, він справжній красунчик-серцеїд.

Гантер з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Докучлива Дженіс, яка усім запам'яталася фразою "Oh. My. God!" (О. Мій. Бог!), приміряла на себе драматичну роль.

Дженіс з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Річард, в якого свого часу до нестями закохалася Моніка, за версією штучного інтелекту, схожий на вдумливого детектива або ж боса мафії. Фотознімок нереально атмосферний!

Річард Берк з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Довідник

Нуар — жанр у кінематографі 1940-х — на початку 1950-х років, який відбив атмосферу песимізму, недовіри, розчарування та цинізму, характерну для західного суспільства під час Другої світової війни та в перші роки холодної війни.

Цей термін застосовується до групи фільмів, знятих у Голівуді у воєнний та повоєнний періоди, які є свого роду еталоном поняття "нуар" в кіно.

Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

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