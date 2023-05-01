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Штучний інтелект переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х: вражаючі фото

1 травня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Штучний інтелект показав серіал Друзі у стилі фільму-нуар 40-х — фото
Штучний інтелект перетворив акторів серіалу "Друзі" на героїв кримінальної драми. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Штучний інтелект продовжує дивувати і на цей раз справжній сюрприз чекає на фанатів серіалу "Друзі". Головні актори гумористичного ситкому перетворилися на цинічних та похмурих героїв кримінальної драми 40-х років.

Над вражаючими фото працювали автори YouTube-каналу Promptist. За допомогою Midjourney вони перенесли персонажів серіалу "Друзі" у фільм у жанрі нуар 1940-х років.

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"Зануртеся в димний і драматичний світ "Друзів", які беруть участь у суворому жанрі фільму нуар. Подивіться, як Рейчел, Росс, Джої, Чендлер, Моніка та Фібі подорожують темними вуличками Нью-Йорка, оточені небезпекою, злочинністю та безліччю настроїв", — запропонували автори дивовижних фотознімків. 

Так нейромережа побачила Роса. Замість дивакуватого професора ми дивимося на серйозного чоловіка з цигаркою.  

 

Як виглядав би Рос Геллер у фільмі-нуар 40-х
Рос Геллер з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Найголовніша пара серіалу "Друзі" Рос та Рейчел стали коханцями кримінальної драми. 

 

Штучний інтелект зобразив Роса та Рейчел як героїв кримінальної драми
Знаменита пара серіалу Друзі Рос та Рейчел у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Джої з актора перетворився на вуличного інформатора. Таким його побачив штучний інтелект: 

 

Нейромережа перенесла Джої з Друзів у фільм-нуар
Джої Тріббіані з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Автори фотознімків зазначають, що жартівник Чендлер перетворився на розумного та проникливого детектива. 

 

Штучний інтелект перетворив Чендлера з серіалу Друзі на героя кримінальної драми
Чендлер Бінг з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Нейромережа перетворила перфекціоністку Моніку на карколомну жінку.  

 

Нейромережа перенесла Моніку з серіалу Друзі у фільм 40-х років
Моніка Геллер з серіалу друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Весела дивачка Фібі перетворилася на чарівну красуню, яка здатна підкорити будь-кого. 

 

Штучний інтелект перетворил Фібі Буфе з серіалу Друзі на красуню з фільму 40-х років
Фібі Буфе з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Гантер тепер не схожий на сором'язливого баристу та менеджера кав'ярні Central Perk, який не може зізнатися у почуттях Рейчел. За версією штучного інтелекту, він справжній красунчик-серцеїд. 

 

Гантер з серіалу Друзі: штучний інтелект переніс гуроя в інший світ
Гантер з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Докучлива Дженіс, яка усім запам'яталася фразою "Oh. My. God!" (О. Мій. Бог!), приміряла на себе драматичну роль. 

 

Дженіс з серіалу Друзі: штучний інтелект переніс героя в інший світ
Дженіс з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Річард, в якого свого часу до нестями закохалася Моніка, за версією штучного інтелекту, схожий на вдумливого детектива або ж боса мафії. Фотознімок нереально атмосферний!

 

Річард Берк з серіалу Друзі: штучний інтелект переніс героя в інший світ
Річард Берк з серіалу Друзі у фільмі-нуар. Колаж Новини.LIVE

Довідник 

Нуар — жанр у кінематографі 1940-х — на початку 1950-х років, який відбив атмосферу песимізму, недовіри, розчарування та цинізму, характерну для західного суспільства під час Другої світової війни та в перші роки холодної війни.

Цей термін застосовується до групи фільмів, знятих у Голівуді у воєнний та повоєнний періоди, які є свого роду еталоном поняття "нуар" в кіно. 

 

Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

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Також пропонуємо подивитися цікаву добірку фото героїв мультфільму Сімпсони, яких "оживив" штучний інтелект та перетворив на справжніх людей.

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