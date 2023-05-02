Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — ШІ створив реалістичні фото

Штучний інтелект перетворив героїв South Park на акторів з ситкому 80-х. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект не тільки допомагає людям робити наукові відкриття та створювати шедеври, нові програми та технології, а й розважає.

Так фанати мультсеріалу South Park (Південний Парк) за допомогою нейромережі Midjourney "оживили" головних героїв й перенесли їх в американський ситком 1980-х років. Виконані зображення вийшли неймовірно реалістичні та цікаві. При цьому усі герої залишилися впізнаваними.

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Герой мультфільму South Park Стен Марш. Скріншот з відео на Youtube

Кайл Брофловскі — один із головних героїв, навколо яких крутиться сюжет серіалу, та основний об'єкт глузувань Картмана, попри дружбу з ним, через те, що Кайл — єврей, та ще й рудий.

Герой мультфільму South Park Кайл Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Ерік Теодор Картман, якого зазвичай називають просто Картман, також є одним з головних героїв мультсеріалу. Він радує фанатів своїм цинічним гумором та дитячою безпосередністю.

Герой мультфільму South Park Ерік Картман. Скріншот з відео на Youtube

Кенні Маккормік — один із п'яти головних героїв. Особливістю Кенні є те, що він майже щосерії протягом перших п'яти сезонів гине. Іншою відмітною рисою є його помаранчева куртка з каптуром, який вкриває більшу частину його обличчя, через що його мова майже нерозбірлива.

Герой мультфільму South Park Кенні Маккормік. Скріншот з відео на Youtube

Чуйна однокласниця головних героїв, яка грає помітну роль в багатьох епізодах.

Герой мультфільму South Park Венді Тестабургер. Скріншот з відео на Youtube

Сер Айк Мойша Брофловськи, який народився під ім'ям Пітер Гінц, — прийомний молодший брат Кайла Брофловскі з Канади.

Герой мультфільму South Park Айк Брофловські. Скріншот з відео на Youtube

Джеральд Брофловскі — батько Кайла Брофловскі.

Герой мультфільму South Park Джеральд Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Шейла Брофловскі — мати Кайла Брофловскі та прийомна мати Айка Брофловські. Її часто ображає Картман, тому що вона постійно псує всі веселощі. Головний герой навіть придумав образливу пісеньку.

Герой мультфільму South Park Шейла Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Стюарт Маккормік — голова одного з найбідніших сімейств Південного Парку та батько Кенні. Стюарт — закінчений алкоголік та курець, практично завжди п'яний.

Герой мультфільму South Park Стюарт Маккормік. Скріншот з відео на Youtube

Лієн Картман — мати Еріка Картмана. Вона часто з'являється протягом усього серіалу і вважається однією з найпопулярніших з усіх батьків "Південного Парку".

Герой мультфільму South Park Лієн Картман. Скріншот з відео на Youtube

Ренді Марш — батько Стена Марша. Ренді — єдиний науковець у Південному Парку. Попри свій науковий ступінь, мабуть, найбільш інфантильний з дорослих персонажів, і багато в чому нагадує підлітка. Також він легко піддається на вплив ЗМІ та частенько здійснює неймовірно дурні вчинки, демонструючи при цьому порядне тупоумство.

Герой мультфільму South Park Ренді Марш. Скріншот з відео на Youtube

Шерон Марш — мати Стена Марша. У ранніх епізодах серіалу Шерон іноді називають Керол.

Герой мультфільму South Park Шерон Марш. Скріншот з відео на Youtube

Шеллі Марш сестра Стена Марша. Шеллі зазвичай носить білу футболку та рожеві штани, а також величезну шийну пов'язку і брекети. Зазвичай Шеллі можна побачити з озлобленим виразом обличчя, а її голос — хрипкий і шепелявий.

Герой мультфільму South Park Шеллі Марш. Скріншот з відео на Youtube

Містер Гаррісон — один з головних дорослих героїв серіалу.

Герой мультфільму South Park Містер Гаррісон. Скріншот з відео на Youtube

Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х.

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