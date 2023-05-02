Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — ШІ створив реалістичні фото

Штучний інтелект "оживив" героїв South Park і переніс у ситком 80-х: що з цього вийшло
Штучний інтелект не тільки допомагає людям робити наукові відкриття та створювати шедеври, нові програми та технології, а й розважає.
Так фанати мультсеріалу South Park (Південний Парк) за допомогою нейромережі Midjourney "оживили" головних героїв й перенесли їх в американський ситком 1980-х років. Виконані зображення вийшли неймовірно реалістичні та цікаві. При цьому усі герої залишилися впізнаваними.
Так виглядає Стенлі "Стен" Марш — один із головних героїв "Південного Парку".
Кайл Брофловскі — один із головних героїв, навколо яких крутиться сюжет серіалу, та основний об'єкт глузувань Картмана, попри дружбу з ним, через те, що Кайл — єврей, та ще й рудий.
Ерік Теодор Картман, якого зазвичай називають просто Картман, також є одним з головних героїв мультсеріалу. Він радує фанатів своїм цинічним гумором та дитячою безпосередністю.
Кенні Маккормік — один із п'яти головних героїв. Особливістю Кенні є те, що він майже щосерії протягом перших п'яти сезонів гине. Іншою відмітною рисою є його помаранчева куртка з каптуром, який вкриває більшу частину його обличчя, через що його мова майже нерозбірлива.
Чуйна однокласниця головних героїв, яка грає помітну роль в багатьох епізодах.
Сер Айк Мойша Брофловськи, який народився під ім'ям Пітер Гінц, — прийомний молодший брат Кайла Брофловскі з Канади.
Джеральд Брофловскі — батько Кайла Брофловскі.
Шейла Брофловскі — мати Кайла Брофловскі та прийомна мати Айка Брофловські. Її часто ображає Картман, тому що вона постійно псує всі веселощі. Головний герой навіть придумав образливу пісеньку.
Стюарт Маккормік — голова одного з найбідніших сімейств Південного Парку та батько Кенні. Стюарт — закінчений алкоголік та курець, практично завжди п'яний.
Лієн Картман — мати Еріка Картмана. Вона часто з'являється протягом усього серіалу і вважається однією з найпопулярніших з усіх батьків "Південного Парку".
Ренді Марш — батько Стена Марша. Ренді — єдиний науковець у Південному Парку. Попри свій науковий ступінь, мабуть, найбільш інфантильний з дорослих персонажів, і багато в чому нагадує підлітка. Також він легко піддається на вплив ЗМІ та частенько здійснює неймовірно дурні вчинки, демонструючи при цьому порядне тупоумство.
Шерон Марш — мати Стена Марша. У ранніх епізодах серіалу Шерон іноді називають Керол.
Шеллі Марш сестра Стена Марша. Шеллі зазвичай носить білу футболку та рожеві штани, а також величезну шийну пов'язку і брекети. Зазвичай Шеллі можна побачити з озлобленим виразом обличчя, а її голос — хрипкий і шепелявий.
Містер Гаррісон — один з головних дорослих героїв серіалу.
Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х.
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