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Штучний інтелект "оживив" героїв South Park і переніс у ситком 80-х: що з цього вийшло

2 травня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — ШІ створив реалістичні фото
Штучний інтелект перетворив героїв South Park на акторів з ситкому 80-х. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Штучний інтелект не тільки допомагає людям робити наукові відкриття та створювати шедеври, нові програми та технології, а й розважає.

Так фанати мультсеріалу South Park (Південний Парк) за допомогою нейромережі Midjourney "оживили" головних героїв й перенесли їх в американський ситком 1980-х років. Виконані зображення вийшли неймовірно реалістичні та цікаві. При цьому усі герої залишилися впізнаваними. 

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Так виглядає Стенлі "Стен" Марш — один із головних героїв "Південного Парку". 

 

ШІ зобразив Стена Марша з South Park як реальну людину
Герой мультфільму South Park Стен Марш. Скріншот з відео на Youtube

Кайл Брофловскі — один із головних героїв, навколо яких крутиться сюжет серіалу, та основний об'єкт глузувань Картмана, попри дружбу з ним, через те, що Кайл — єврей, та ще й рудий.

 

Як виглядав би Кайл з South Park у реальному житті: версія ШІ
Герой мультфільму South Park Кайл Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Ерік Теодор Картман, якого зазвичай називають просто Картман, також є одним з головних героїв мультсеріалу. Він радує фанатів своїм цинічним гумором та дитячою безпосередністю.

 

Як виглядав би Ерік з South Park у реальному житті: версія нейромережі
Герой мультфільму South Park Ерік Картман. Скріншот з відео на Youtube

Кенні Маккормік — один із п'яти головних героїв. Особливістю Кенні є те, що він майже щосерії протягом перших п'яти сезонів гине. Іншою відмітною рисою є його помаранчева куртка з каптуром, який вкриває більшу частину його обличчя, через що його мова майже нерозбірлива. 

 

Як виглядав би Кенні з South Park у реальному житті: версія нейромережі
Герой мультфільму South Park Кенні Маккормік. Скріншот з відео на Youtube

Чуйна однокласниця головних героїв, яка грає помітну роль в багатьох епізодах.

 

Нейромережа перетворила "Південний парк" на ситком 1980-х років
Герой мультфільму South Park Венді Тестабургер. Скріншот з відео на Youtube

Сер Айк Мойша Брофловськи, який народився під ім'ям Пітер Гінц, — прийомний молодший брат Кайла Брофловскі з Канади.

 

Як могли б виглядати герої мультфільму South Park, якби це був серіал 80-х — штучний інтелект зробив фото
Герой мультфільму South Park Айк Брофловські. Скріншот з відео на Youtube

Джеральд Брофловскі — батько Кайла Брофловскі.

 

Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — реалістичні фото від ШІ
Герой мультфільму South Park Джеральд Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Шейла Брофловскі — мати Кайла Брофловскі та прийомна мати Айка Брофловські. Її часто ображає Картман, тому що вона постійно псує всі веселощі. Головний герой навіть придумав образливу пісеньку. 

 

Штучний інтелект намалював персонажів "Південного Парку" у стилі ситкому 80-х
Герой мультфільму South Park Шейла Брофловскі. Скріншот з відео на Youtube

Стюарт Маккормік — голова одного з найбідніших сімейств Південного Парку та батько Кенні. Стюарт — закінчений алкоголік та курець, практично завжди п'яний.

 

Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — реалістичні фото від ШІ
Герой мультфільму South Park Стюарт Маккормік. Скріншот з відео на Youtube

Лієн Картман — мати Еріка Картмана. Вона часто з'являється протягом усього серіалу і вважається однією з найпопулярніших з усіх батьків "Південного Парку".

 

Як могли б виглядати герої мультфільму South Park, якби це був серіал 80-х — штучний інтелект зробив фото
Герой мультфільму South Park Лієн Картман. Скріншот з відео на Youtube

Ренді Марш — батько Стена Марша. Ренді — єдиний науковець у Південному Парку. Попри свій науковий ступінь, мабуть, найбільш інфантильний з дорослих персонажів, і багато в чому нагадує підлітка. Також він легко піддається на вплив ЗМІ та частенько здійснює неймовірно дурні вчинки, демонструючи при цьому порядне тупоумство.

 

Нейромережа перетворила героїв Південного парку на реальних людей
Герой мультфільму South Park Ренді Марш. Скріншот з відео на Youtube

Шерон Марш — мати Стена Марша. У ранніх епізодах серіалу Шерон іноді називають Керол.

 

Нейромережа намалювала персонажів "Південного Парку" у стилі ситкому 80-х
Герой мультфільму South Park Шерон Марш. Скріншот з відео на Youtube

Шеллі Марш сестра Стена Марша. Шеллі зазвичай носить білу футболку та рожеві штани, а також величезну шийну пов'язку і брекети. Зазвичай Шеллі можна побачити з озлобленим виразом обличчя, а її голос — хрипкий і шепелявий. 

 

ШІ намалював персонажів "Південного Парку" у стилі ситкому 80-х
Герой мультфільму South Park Шеллі Марш. Скріншот з відео на Youtube

Містер Гаррісон — один з головних дорослих героїв серіалу. 

 

Як герої South Park виглядали б у серіалі 80-х — ШІ створив реалістичні фото
Герой мультфільму South Park Містер Гаррісон. Скріншот з відео на Youtube

 

Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х. 

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

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