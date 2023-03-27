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Искусственный интеллект ChatGPT спас жизнь собаке

27 марта 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как ChatGPT помог спасти собаку от смерти — удивительная история спасения
Благодаря искусственному интеллекту жизнь четырехлапого друга спасена
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT за короткий промежуток времени стал сверхпопулярным чат-ботом. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта помогает предоставлять пользователям наиболее релевантное содержимое вебсайта. Его пытается использовать каждый копирайтер, предприниматель, программист или блогер. Однако, как оказалось, нейросеть даже способна спасать жизнь.

Об удивительном случае спасения рассказал пользователь с ником Cooper в соцсети Twitter.

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Болезнь четырехлапого друга и неправильный диагноз

История пса и его владельца началась обычно. У животного ухудшилось самочувствие и после похода к ветеринару ему поставили диагноз — клещевая болезнь.

Врач назначил стандартное лечение, которое поначалу казалось положительным. Однако через некоторое время у питомца развилась анемия и состояние снова ухудшилось.

Собака прошла через кучу анализов, но врачи так и не смогли выявить причину. Хозяину посоветовали просто понаблюдать за течением болезни.

История могла бы закончиться трагически... Но такой ответ врачей не устроил владельца пса. Он быстро записался в другую клинику и решил заодно обратиться за помощью к искусственному интеллекту.

GPT4 помог поставить правильный диагноз псу

ChatGPT как надежда на выздоровление

Так в промежутках между приемами врачей парень обратился за помощью к ChatGPT. Он предоставил чат-боту все имеющиеся результаты анализов.

Прежде чем написать список возможных диагнозов, нейросеть предупредила, что не профессиональный врач.

Поскольку питомец проходил множество тестов, хозяин исключил возможность внутреннего кровотечения и другие возможные причины.

В результате остался единственный вариант — у пса развивалась аутоиммунная гемолитическая анемия — это состояние организма, при котором его иммунная система "убивает" собственные эритроциты.

Парень рассказал об этом на приеме у нового ветеринара, и диагноз подтвердился. Благодаря этому четвероногому назначили правильное лечение и тот наконец стал поправляться.

Пользователь подчеркнул, что точные результаты выдала версия GPT4, когда GPT 3,5 (как и первый ветеринар) оказалась бессильной.

Таким образом нейросеть доказала, что может быть полезна в медицине.

GPT4 может стать помощником для врачей

Важно: полностью полагаться на мнение сервиса не стоит и в любом случае лучше обратиться к реальному врачу.

Напомним, мы писали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

Ранее мы рассказывали о 20 профессиях, которые GPT-4 собирается "украсть" у людей в ближайшем будущем.

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