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Штучний інтелект ChatGPT врятував життя собаці

27 березня 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як ChatGPT допоміг врятувати собаку від смерті — дивовижна історія порятунку
Завдяки штучному інтелекту життя чотирилапого друга врятоване
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT за короткий проміжок часу став надпопулярним чатботом. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту допомагає надавати користувачам найрелевантніший вміст вебсайту. Його намагається використовувати чи не кожен копірайтер, підприємець, програміст чи блогер. Проте, як виявилося, нейромережа навіть здатна рятувати життя. 

Про дивовижний випадок порятунку розповів користувач з ніком Cooper в соцмережі Twitter. 

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Хвороба чотирилапого друга та неправильний діагноз 

Історія пса і його господаря почалася звичайно. У тварини погіршилося самопочуття й після походу до ветеринара їй поставили діагноз — кліщова хвороба. 

Лікар призначив стандартне лікування, яке спочатку здавалося позитивним. Проте через якийсь час у вихованця розвинулася анемія і стан знову погіршився. 

Собака пройшла через купу аналізів, але лікарі так і не змогли виявити причину. Господарю порадили просто поспостерігати за перебігом хвороби. 

Історія могла б закінчитися трагічно... Та така відповідь лікарів не влаштувала власника пса. Він швиденько записався до іншої клініки й вирішив заодно звернутися за допомогою до штучного інтелекту. 

GPT4 допоміг поставити правильний діагноз псу

ChatGPT як надія на одужання 

Так у проміжках між прийомами лікарів хлопець звернувся за допомогою до ChatGPT. Він надав чатботу усі наявні результати аналізів. 

Перш ніж написати список можливих діагнозів, нейромережа попередила, що не є професійним лікарем. 

Оскільки вихованець проходив безліч тестів, господар виключив можливість внутрішньої кровотечі та інші можливі причини.

В результаті залишився єдиний варіант —  у пса розвивалася аутоімунна гемолітична анемія — це стан організму, при якому його імунна система "вбиває" власні еритроцити.

Хлопець розповів про це на прийомі у нового ветеренара й діагноз підтвердився. Завдяки цьому чотирилапому призначили правильне лікування і той нарешті став одужувати. 

Користувач підкреслив, що точні результати видала версія GPT4, коли GPT 3,5 (як і перший ветеринар), виявилася безсилою.

Таким чином нейромережа довела, що може бути корисною у медицині. 

GPT4 може стати помічником для лікарів

Важливо: повністю покладатися на думку сервісу не варто і в будь-якому випадку краще звернутися до реального лікаря.

Нагадаємо, ми писали, що вміє нова версія нейромережі GPT-4, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати.

Раніше ми розповідали, про 20 професій, які GPT-4 збирається "вкрасти" у людей у найближчому майбутньому. 

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