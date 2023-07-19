Аппарат BepiColombo зафиксировал появление полярных сияний на Меркурии

Художественное изображение полярных сияний на Меркурии. Фото: Europlanet

Аппарат BepiColombo совершил первый пролет над Меркурием. Он зафиксировал, как на планете создаются рентгеновские полярные сияния.

Об этом сообщает Европейское планетологическое общество.

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Аппарат увидел, что полярные сияния на Меркурии формируются так же, как и на Земле. Магнитосфера планеты захватывает солнечный ветер, создающий сияние.

Ученые отметили, что все полярные сияния в солнечной системе формируются одинаково.



Траектория движения электронов в магнитосфере Меркурия, которые увидел BepiColombo. Фото: Sae Aizawa et al/Nature Communications, 2023

Магнитное поле на Меркурии

На нашей земле полярные сияния создаются, когда магнитосфера захватывает поток заряженных частиц от Солнца. Он взаимодействует с верхними слоями атмосферы. Явление можно увидеть также на Марсе, Сатурне, Уране, Юпитере и его спутниках.

Планета Меркурий также имеет магнитное поле, которое могло бы способствовать формированию полярных сияний. Впервые их увидела миссия NASA Messenger в 2012 году.

Тогда было неизвестно, как именно полярные сияния создаются, ведь миссия охватила только северное полушарие планеты. Раскрыть особенности удалось аппарату BepiColombo.

Что удалось зафиксировать

Во время первого облета Меркурия, когда аппарат приблизился к поверхности, инструментам на борту миссии удалось наблюдать различные виды заряженных частиц с солнечного ветра на окраинах планеты.

BepiColombo показал, как они ускоряются перед рассветом на ночной стороне планеты. Они двигаются вдоль силовых линий. Там частицы соприкасаются с поверхностью планеты, образуя яркие рентгеновские полярные сияния.

Напомним, ученые сделали открытие, перевернувшее вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Также мы писали, что телескоп Hubble зафиксировал галактику под названием ESO 174-1, имеющую форму облака. К тому же она граничит с Млечным Путем.