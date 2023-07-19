Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Аппарат BepiColombo зафиксировал появление полярных сияний на Меркурии arrow

Аппарат BepiColombo зафиксировал появление полярных сияний на Меркурии

19 июля 2023 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Аппарат BepiColombo зафиксировал появление полярных сияний на Меркурии
Художественное изображение полярных сияний на Меркурии. Фото: Europlanet
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Аппарат BepiColombo совершил первый пролет над Меркурием. Он зафиксировал, как на планете создаются рентгеновские полярные сияния.

Об этом сообщает Европейское планетологическое общество.

Читайте также:

Полярные сияния на Меркурии

Аппарат увидел, что полярные сияния на Меркурии формируются так же, как и на Земле. Магнитосфера планеты захватывает солнечный ветер, создающий сияние.

Ученые отметили, что все полярные сияния в солнечной системе формируются одинаково.

null

Траектория движения электронов в магнитосфере Меркурия, которые увидел BepiColombo. Фото: Sae Aizawa et al/Nature Communications, 2023

Магнитное поле на Меркурии

На нашей земле полярные сияния создаются, когда магнитосфера захватывает поток заряженных частиц от Солнца. Он взаимодействует с верхними слоями атмосферы. Явление можно увидеть также на Марсе, Сатурне, Уране, Юпитере и его спутниках.

Планета Меркурий также имеет магнитное поле, которое могло бы способствовать формированию полярных сияний. Впервые их увидела миссия NASA Messenger в 2012 году.

Тогда было неизвестно, как именно полярные сияния создаются, ведь миссия охватила только северное полушарие планеты. Раскрыть особенности удалось аппарату BepiColombo.

Что удалось зафиксировать

Во время первого облета Меркурия, когда аппарат приблизился к поверхности, инструментам на борту миссии удалось наблюдать различные виды заряженных частиц с солнечного ветра на окраинах планеты.

BepiColombo показал, как они ускоряются перед рассветом на ночной стороне планеты. Они двигаются вдоль силовых линий. Там частицы соприкасаются с поверхностью планеты, образуя яркие рентгеновские полярные сияния.

Напомним, ученые сделали открытие, перевернувшее вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Также мы писали, что телескоп Hubble зафиксировал галактику под названием ESO 174-1, имеющую форму облака. К тому же она граничит с Млечным Путем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз