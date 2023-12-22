Уничтожение астероида ядерным оружием — ученые рассказали, что ждет Землю

Опасный астероид, приближающийся к планете Земля. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Поскольку однажды огромный астероид уже чуть не уничтожил нашу планету, вызвав массовое вымирание живых существ. Ученые всего мира серьезно обеспокоены вопросом, как можно будет избежать "нападения" из космоса в будущем, если такие риски предстанут перед человечеством. В настоящее время предложено несколько концепций борьбы с опасными астероидами, одна из них предусматривает уничтожение космического камня с помощью ядерного оружия.

Но следующие вопросы заключаются в том, поможет ли ядерный удар уничтожить угрозу и не встанет ли наша планета перед новыми вызовами? Чтобы это выяснить, исследователи Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) создали инструмент моделирования, который может симулировать то, что может произойти, если над поверхностью астероида взорвется ядерное устройство. Свои выводы они изложили в научной статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

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Новый инструмент ученых, названный моделью энерговыделения рентгеновских лучей, помогает специалистам лучше понять, как излучение ядерного взрыва взаимодействует с поверхностью астероида, а также рассматривает динамику ударной волны, которая может повлиять на внутреннее содержание астероида.

Модель может включать широкий диапазон начальных условий, имитирующих типы астероидов, которые мы недавно имели возможность изучать вблизи, от твердых пород до куч обломков.

Как заявила исследовательница Мэри Берки из LLNL, их высокоточное моделирование может отслеживать фотоны, проникающие через поверхности астероидных материалов, таких как камень, железо и лед, учитывая при этом сверхсложные процессы, такие как переизлучение.

На рисунке ниже инструмент моделирования, разработанный учеными, демонстрирует движение астероида, разбиваемого теоретическим ядерным устройством, взорвавшимся у поверхности околоземного объекта:

Уничтожение астероида. Изображение: Mary Burkey/LLNL

Плохая ли идея применять ядерное оружие против астероида?

Как уже ранее предполагали ученые, ядерное оружие было бы крайне эффективным против маленького астероида, уничтожив его полностью.

В то время как с большими могут возникнуть другие опасности. Если ядерное уничтожение большего астероида лишь разобьет его на части, то эти куски все еще будут угрожать нашей планете, и, возможно, даже будут усугублять ситуацию, нанося многочисленные удары по всей Земле.

В своем новом исследовании ученые из LLNL считают, если применить правильную технику, ядерный взрыв можно использовать как устройство для отклонения астероидов.

"Если у нас будет достаточно времени для предупреждения, мы потенциально можем запустить ядерное устройство, отправив его на миллионы миль к направляющемуся к Земле астероиду. Тогда мы взорвали бы устройство или отклонили бы астероид, сохранив его целым, но обеспечив контролируемый толчок от Земли, или мы могли бы взорвать астероид, разбив его на мелкие движущиеся фрагменты, которые также миновали бы планету", — пояснила Берки.

По мнению специалистов, ядерные устройства обладают высоким коэффициентом плотности энергии на единицу массы среди всех человеческих технологий, что может сделать их неоценимым инструментом для смягчения астероидных угроз.

Защита Земли от космических угроз

Моделирование с помощью данного инструмента дает планетологам больше представлений и больше вариантов относительно того, когда космический камень однажды может упасть на Землю.

В будущем данный инструмент, если будет такая необходимость, может помочь человечеству точно определить, как поступить, чтобы уничтожить опасный астероид или отклонить его траекторию, защитив важную инфраструктуру и спасти жизнь на планете.

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