Перетворення Юпітера на зірку — що це означає для життя на Землі

Якби Юпітер став червоним карликом. Фото: starwalk.space

Самотні зірки у нашому Всесвіті — велика рідкість. Як правило, чотири з п'яти зірок, які ми спостерігаємо з нашої планети, мають пару, а отже являються подвійними зоряними системами. Тож, теоретично Земля мала більше шансів опинитися у бінарній сонячній системі. А як запевняють науковці, перетворитися на зірку, за певних умов, цілком спроможний Юпітер.

Як найбільша планета Сонячної системи може стати зіркою та яким би було життя на Землі у такому разі? Розповіла команда науково-популярного You-Tube-каналу Ridddle UA.

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Оскільки Юпітер є газовим гігантом, який складається з того ж матеріалу, що і Сонце, а саме водню та гелію, він є дуже гарним кандидатом на зірку.

Але планета все ще недостатньо масивна, щоб почати термоядерну реакцію і засвітитися як зірка. Юпітер лише у 318 разів важчий за Землю. Що для маси зірок крапля в морі.

Скільки ж маси потрібно додати? Набагато більше, ніж є у Сонячній системі. Навіть якщо зіштовхнути разом 50 Юпітерів вийде лише тьмяний коричневий карлик — це вже не планета, але ще не зірка. Коричневі карлики світяться слабко і випромінюють більше інфрачервоного випромінювання, ніж видимого світла. А от щоб отримати з цього газового гіганта хоча б найменшу зірку, нам доведеться зіштовхнути цілих 80 Юпітерів.

Як підрахували астрономи, якби протопланетний диск, з якого сформувалася Сонячна система, був приблизно в 20 разів масивнішим, то Юпітер цілком міг би стати червоним карликом — зірка, яка належить до класу найменших і найхолодніших.

Червоний карлик поруч із Сонцем. Скріншот з Youtube

Оскільки червоні карлики мають масу меншу, ніж вони здатні утримувати термоядерні реакції у своєму ядрі, вони випромінюють енергію шляхом поступового споживання свого водню. Водночас вони можуть залишатися стабільними та світити впродовж мільярдів і навіть трильйонів років, що робить їх дуже довговічними об'єктами у Всесвіті.

У такій сонячній системі не залишилося б планет гігантів, але на Землю та її сусідок матеріалу б вистачило. Проте поява другої зірки не минула б для нас безслідно...

Що сталося б із Землею у подвійній системі з червоним карликом замість Юпітера?

Наші б підручники з астрономії були б зовсім інші, якби Земля розташовувалася у подвійній сонячній системі з червоним карликом.

Перш за все, великі супутники Юпітера, наприклад, Іо, Європу, Ганімед і Калісто довелося б вважати планетами. І це цілком заслужено, адже, до прикладу, Ганімед більший за Меркурій.

А за поясом астероїдів зародилася б друга планетна система. І хто зна, можливо на ній би існували світи з живими істотами.

Планета Земля у подвійній сонячній системі. Скріншот з Youtube

Та якою була б для Землі справжня ціна такого цікавого розташування? Як пояснюють фахівці, типовий червоний карлик світить у 300 разів слабше за Сонце. А на орбіті Юпітера він був би від нас у чотири рази далі ніж Сонце. І все ж ми б побачили у нічному небі маленьку червону яскраву зірку. Навіть яскравішу за Місяць у повні. Наша планета стала б отримувати трошки більше тепла і світла.

Проте, друга зірка поблизу це не лише додаткове джерело світла та тепла. А ще й гравітаційний вплив.

Тяжіння червоного карлика витягне орбіти найближчих до нього планет Сонця Марса і Землі. Наш клімат помітно похолоднішає. Саме тут стане в пригоді додаткове тепло нової зорі. Та у будь-якому випадку про глобальне потепління можна буде забути. Звичайно, виникає питання, яким би був рослинний світ та чи могли б існувати травоїдні тварини.

Та холод це не найстрашніше. Життя на Землі було б сповнене небезпек. Адже друга зірка дестабілізує пояса астероїдів і буде регулярно кидатися в Землю камінням. Можливо настільки часто, що у погодні зведення доведеться включати метеоритні дощі зі списком жертв і знищеної власності.

Хоча у такому світі логічніше було б будувати не наземні будинки та хмарочоси, а розвивати мегаполіси під землею. Якщо ці мегаполіси було б кому розвивати...

Адже існувало б ще одне велике й небезпечне явище. Астероїди на кшталт того, що вбив динозаврів прилітали б на нашу планету не раз на 100 млн років, а раз на 5 млн років. Під таким бомбардуванням життя б могло розвинутися не в тому вигляді, яким ми його знаємо зараз. Імовірно милуватися двома "сонцями" у нічному небі просто не було б кому...

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