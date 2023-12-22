Знищення астероїда ядерною зброєю — вчені розповіли, що чекає на Землю

Небезпечний астероїд, що наближається до планети Земля. Зображення згенеровано нейромережею Midjourney

Оскільки одного разу величезний астероїд мало не знищив нашу планету, спричинивши масове вимирання живих істот. Вчені всього світу серйозно занепокоєні питанням, як можна буде уникнути "нападу" з космосу у майбутньому, якщо такі ризики постануть перед людством. Наразі запропоновано кілька концепцій боротьби з небезпечними астероїдами, одна з них передбачає знищення космічної каменюки за допомогою ядерної зброї.

Та наступні питання полягають у тому, чи допоможе ядерний удар знищити загрозу і чи не постане наша планета перед новими викликами? Щоб це з'ясувати, дослідники з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса (LLNL) створили інструмент моделювання, який може симулювати те, що може статися, якщо над поверхнею астероїда вибухне ядерний пристрій. Свої висновки вони виклали у науковій статті, опублікованій в The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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Новий інструмент вчених, названий моделлю енерговиділення рентгенівських променів, допомагає фахівцям краще зрозуміти, як випромінювання від ядерного вибуху взаємодіє з поверхнею астероїда, а також розглядає динаміку ударної хвилі, яка може вплинути на внутрішній вміст астероїда.

Модель може включати широкий діапазон початкових умов, що імітують типи астероїдів, які ми нещодавно мали змогу вивчати зблизька, від твердих порід до куп уламків.

Як заявила дослідниця Мері Беркі з LLNL, їх високоточне моделювання може відстежувати фотони, які проникають через поверхні астероїдоподібних матеріалів, таких як камінь, залізо та лід, враховуючи при цьому надскладні процеси, такі як перевипромінювання.

На зображенні нижче інструмент моделювання, розроблений вченими, демонструє рух астероїда, який розбивається теоретичним ядерним пристроєм, який вибухнув біля поверхні навколоземного об’єкта:

Знищення астероїда. Зображення: Mary Burkey/LLNL

Чи погана ідея застосовувати ядерну зброю проти астероїда?

Як вже раніше припускали науковці, ядерна зброя була б вкрай ефективною проти маленького астероїда, знищивши його повністю.

Тоді як з великими можуть виникнути інші небезпеки. Якщо ядерне знищення більшого астероїда лише розіб’є його на частини, то ці шматки все ще загрожуватимуть нашій планеті, і, можливо, навіть погіршуватимуть ситуацію, спричиняючи численні удари по всій Землі.

У своєму новому дослідженні вчені з LLNL вважають, якщо застосувати правильну техніку, ядерний вибух можна буде використати як пристрій для відхилення астероїдів.

"Якщо у нас буде достатньо часу для попередження, ми потенційно можемо запустити ядерний пристрій, відправивши його на мільйони миль до астероїда, який прямує до Землі. Тоді ми підірвали б пристрій або відхилили б астероїд, зберігши його цілим, але забезпечивши контрольований поштовх від Землі, або ми могли б підірвати астероїд, розбивши його на дрібні фрагменти, що швидко рухаються, які також проминули б планету", — пояснила Беркі.

На думку фахівців, ядерні пристрої мають найвищий коефіцієнт щільності енергії на одиницю маси серед усіх людських технологій, що може зробити їх неоціненним інструментом для пом’якшення астероїдних загроз.

Захист Землі від космічних загроз

Моделювання за допомогою даного інструменту дає планетологам більше уявлень і більше варіантів, коли космічний камінь одного разу може впасти на Землю.

У майбутньому цей інструмент, якщо буде така необхідність, може допомогти людству точно визначити, як вчинити, щоб знищити небезпечний астероїд або відхилити його траєкторію, захистивши важливу інфраструктуру та врятувавши життя на планеті.

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