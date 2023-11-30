В созвездии Кома Береники обнаружено уникальное космическое явление — видео

Спиральная галактика в созвездии Кома Береники. Изображение: Adam Block/skycenter.arizona.edu

Астрономы снова поразили мир своим сенсационным открытием. Практически рядом с нами в созвездии Кома Береники скрывалось уникальное космическое явление, которое вскоре поможет ученым лучше понять, как формировались и развивались планетарные системы, подобные нашей.

Масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Nature, провела международная команда ученых, пишет The Wall Street Journal. Так что это за открытие, почему оно такое уникальное и важное, рассказываем далее по порядку.

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Уникальное космическое явление — что обнаружили ученые

С помощью телескопа NASA TESS, занимающегося поиском экзопланет в космосе, и телескопа Европейского космического агентства CHEOPS ученые наткнулись на звездную систему, расположенную неподалеку от нашей Солнечной системы, а именно в созвездии Кома Береники (Coma Berenices), примерно в 100 световых годах от Земли.

Данная система имеет шесть газообразных планет, вращающихся вокруг своей звезды HD 110067, похожей на Солнце. А уникальность в том, что все это происходит в безупречной гармонии. Подобного явления никогда не встречалось за годы космических поисков!

Ученые предполагают, что вращение планет происходит по схеме, которая не менялась с момента рождения звездной системы (около 4 млрд лет).

Планеты вокруг звезды HD 110067 все еще находятся в резонансе. Фото: Thibaut Roger/Nccr Planets

Что узнали ученые о полной гармонии планет мира HD 110067

Для начала, стоит рассказать о шести планетах. Они больше Земли, но меньше Нептуна. А вращаются вокруг звезды в "небесном танце", который называется "орбитальный резонанс".

Исследователи обозначили их от b до g. На каждые шесть оборотов, завершенных планетой b, ближайшей к звезде, самая отдаленная планета g завершает один. Пока планета c совершает три оборота вокруг звезды, планета d совершает два, а когда планета e совершает четыре оборота, планета f совершает три.

Этот гармонический ритм, по словам исследователей, создает резонансную цепочку, где все шесть планет выравниваются каждые несколько орбит.

Как подчеркивает ведущий автор исследования, астрофизик из Чикагского университета Рафаэль Луке, тот факт, что планеты HD 110067 все еще находятся в резонансе, свидетельствует, что система оставалась неизменной в течение миллиардов лет, и это может дать подсказки относительно того, какие условия позволили сохранить эту стабильность.

Наблюдения показывают, что только одна из 100 систем сохранила свой резонанс до наших дней, сказал Луке. Как правило, какое-то хаотическое возмущение — например, столкновение с астероидом или образование гигантской планеты, такой как Юпитер, с сильным гравитационным тяготением — быстро разрушает структуру после рождения системы.

Еще одна важная деталь, касающаяся этих шести планет. Некоторые из этих миров обладают богатой водородом атмосферой, что делает их идеальными объектами для изучения космическим телескопом Уэбба.

"Планеты HD110067, похоже, имеют низкие массы, что свидетельствует, что они могут быть богаты газом или водой. Будущие наблюдения смогут определить, имеют ли планеты каменистые или богаты водой внутренние структуры", — говорит соавтор исследования, докторантка астрофизики в Бернском университете в Швейцарии Джо Энн Эггер.

Что стоит знать о звезде HD 110067

По словам авторов исследования, звезда HD110067, масса которой составляет 80% массы нашего Солнца, является самой яркой известной звездой.

Это позволит ученым проводить дальнейшие исследования, чтобы измерить массу субнептунов и с чрезвычайной точностью определить какие молекулы присутствуют в их атмосфере.

Как это открытие поможет ученым в будущем

Эта уникальная звездная система может подсказать ученым о том, какие условия позволили ей сохранить эту стабильность, а какие условия гарантировали, что наша Солнечная система этого не сделала.

"Эта планетарная система дает нам лучшие шансы понять химический состав атмосфер малых планет. Это могло бы потом дать информацию о том, как маленькие планеты, такие как Земля и Нептун, формировались и развивались с течением времени", — сказал астрофизик из Ворицкого университета (Великобритания) и соавтор исследования Томас Уилсон.

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