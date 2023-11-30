В сузір'ї Кома Береніки виявлено унікальне космічне явище — відео

Спіральна галактика в сузір'ї Кома Береніки. Зображення: Adam Block/skycenter.arizona.edu

Астрономи знову вразили світ своїм сенсаційним відкриттям. Практично поруч із нами у сузір'ї Кома Береніки ховалося унікальне космічне явище, яке незабаром допоможе вченим краще зрозуміти, як формувалися і розвивалися планетарні системи, подібні до нашої.

Масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature, провела міжнародна команда вчених, пише The Wall Street Journal. Тож, що це за відкриття, чому воно таке унікальне та важливе, розповідаємо далі по черзі.

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Унікальне космічне явище — що виявили вчені

За допомогою телескопа NASA TESS, який займається пошуком екзопланет у космосі, і телескопа Європейського космічного агентства CHEOPS вчені натрапили на зоряну систему, розташовану неподалік від нашої Сонячної системи, а саме у сузір'ї Кома Береніки (Coma Berenices), приблизно в 100 світлових роках від Землі.

Дана система має шість газоподібних планет, що обертаються навколо своєї зірки HD 110067, схожої на наше Сонце. А унікальність в тому, що все це відбувається у бездоганній гармонії. Подібного явища не зустрічалось ніколи за роки космічних пошуків!

Вчені припускають, що обертання планет відбувається за схемою, яка не мінялася з моменту народження зоряної системи (приблизно 4 млрд років).

Планети навколо зірки HD 110067 все ще перебувають у резонансі. Фото: Thibaut Roger/Nccr Planets

Що дізнались вчені про повну гармонію планет світу HD 110067

Для початку, варто розповісти про шість планет. Вони більші за Землю, але менші за Нептун. А обертаються навколо зірки в "небесному танці", який має назву "орбітальний резонанс".

Дослідники позначили їх від b до g. На кожні шість обертів, завершених планетою b, найближчою до зірки, найвіддаленіша планета g завершує один. Поки планета c робить три оберти навколо зірки, планета d робить два, а коли планета e робить чотири оберти, планета f робить три.

Цей гармонійний ритм, за словами дослідників, створює резонансний ланцюжок, де всі шість планет вирівнюються кожні кілька орбіт.

Як підкреслює провідний автор дослідження, астрофізик з Чиказького університету Рафаель Луке, той факт, що планети HD 110067 все ще перебувають у резонансі, свідчить про те, що система залишалася незмінною протягом мільярдів років, і це може дати підказки щодо того, які умови дозволили зберегти цю стабільність.

Спостереження показують, що лише одна зі 100 систем зберегла свій резонанс до наших днів, сказав Луке. Як правило, якесь хаотичне збурення — наприклад, зіткнення з астероїдом або утворення гігантської планети, такої як Юпітер, з сильним гравітаційним тяжінням — швидко руйнує структуру після народження системи.

Ще одна важлива деталь щодо цих шести планет. Деякі з цих світів мають багату воднем атмосферу, що робить їх ідеальними об'єктами для вивчення космічним телескопом Вебба.

"Планети HD110067, схоже, мають низькі маси, що свідчить про те, що вони можуть бути багаті газом або водою. Майбутні спостереження зможуть визначити, чи мають планети кам'янисті або багаті водою внутрішні структури", — каже співавторка дослідження, докторантка астрофізики в Бернському університеті в Швейцарії Джо Енн Еггер.

Що варто знати про зірку HD 110067

За словами авторів дослідження, зірка HD110067, маса якої становить 80% маси нашого Сонця, є найяскравішою відомою зіркою.

Це дозволить вченим проводити подальші дослідження, щоб виміряти масу субнептунів і з надзвичайною точністю визначити, які молекули присутні в їхній атмосфері.

Як це відкриття допоможе вченим у майбутньому

Ця унікальна зоряна система може дати підказки вченим щодо того, які умови дозволили їй зберегти цю стабільність, а які умови гарантували, що наша Сонячна система цього не зробила.

"Ця планетарна система дає нам найкращі шанси зрозуміти хімічний склад атмосфер малих планет. Це могло б потім дати інформацію про те, як маленькі планети, такі як Земля і Нептун, формувалися і розвивалися з плином часу", — сказав астрофізик із Ворицького університету (Велика Британія) і співавтор дослідження Томас Вілсон.

Раніше ми писали, що вчені виявили таємничий об'єкт біля чорної діри, який посилає сигнали на Землю кожні 76 хвилин.

Нагадаємо, ми розповідали, телескоп JWST допоміг вченим підтвердити давню теорію щодо того, як утворюються планети.

Також ми повідомляли, що астрофізики розповіли, як зірки-вигнанці можуть знищити Сонячну систему.