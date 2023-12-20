Обнаружено почти 100 новых галактик, объединенных интересной особенностью

Галактики в нашей Вселенной. Фото: NASA

Ученые продолжают делать неожиданные открытия в космосе. Недавно удалось обнаружить и идентифицировать целых 95 новых галактик. Причем выяснилось, что всех их объединяет одна очень интересная особенность.

Исследование провела команда астрономов под руководством Ху Цзоу из Университета Китайской академии наук в Пекине. Их находка подробно описана в статье, опубликованной на сервере предварительной обработки arXiv, пишет Phys.org.

Читайте также:

Что известно об открытии ученых?

Астрономы проанализировали первые данные спектроскопического устройства темной энергии (DESI), благодаря чему идентифицировали 95 новых галактик с низким красным смещением (XMPG). Все найденные галактики оказались очень бедными на металлы.

Большинство XMPG, о которых сообщается в исследовании, были найдены при низком красном смещении ниже 0,3 и оказались карликовыми галактиками.

Галактика с наибольшим содержанием металлов в выборке, отмеченная DESIJ150535.89+314639.4, имеет следующие характеристики:

избыток кислорода на уровне 1/34 от солнечного;

звездная масса примерно 15 млн солнечных масс;

скорость образования звезд 0,22 масс Солнца в год.

В данной работе идентифицированы две галактики с большим содержанием металлов. На левой, средней и правой панелях отображаются наблюдаемые изображения, модели и остатки обнаруженных объектов при обследовании традиционных изображений DESI соответственно:

Две галактики с большим содержанием металлов. Изображение: arXiv (2023)

Что такое галактики бедные металлами?

Это тип галактик, металличность которых составляет менее 0,1 солнечного металла. По сути они химически неразвиты, ведь в астрофизике металлы включают такие химические элементы, как кислород, углерод, азот, железо и другие, которые образуются в процессе ядерных реакций в звездах и других астрофизических объектах.

Галактики, бедные металлами, отличаются тем, что в их звездах содержание этих металлов меньше по сравнению с другими галактиками. Это может быть результатом их истории формирования и эволюции, или указывать на то, что они находятся в бедных металлах областях Вселенной.

Какое значение открытие имеет для науки?

Учитывая, что эти галактики химически неразвиты, они могут служить отличными лабораториями для исследования теорий химической эволюции галактик и изучения физических процессов на ранних стадиях их эволюции.

Какие дальнейшие шаги ученых?

Хотя XMPG считаются достаточно распространенными при высоком красном смещении, их трудно наблюдать из-за их малой массы. Поэтому астрономы заинтересованы в наблюдениях локальных XMPG на низком красном смещении, поскольку они воспринимаются как возможные аналоги первоначальных молодых галактик с высоким красным смещением этого типа с точки зрения массы и металла.

Ранее мы писали, исследователи наткнулись на звездную систему, которая имеет уникальные свойства

Напомним, мы рассказывали, ученые установили, что Млечный Путь расширялся, пожирая карликовые галактики.

Также мы сообщали, найдена далекая галактика-клон Млечного Пути, которая меняет историю Вселенной.