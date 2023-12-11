Як Чумацький Шлях пожирає сусідні галактики — моторошне відкриття вчених

Спіральна галактика Чумацький Шлях. Зображення: Alexmit/depositphotos

За підрахунками вчених, наша галактика з'явилася понад 13 млрд років тому. При народженні її розміри були вкрай малі. Та з плином часу вона ставала все більшою. То як же вона стала такою величезною?

Згідно із дослідженням, опублікованим у Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Чумацький Шлях поглинав карликові галактики, що його оточували.

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Так, за наявними даними, багато карликових галактик, які лише кілька мільярдів років тому перебували на орбіті нашої спіральної галактики, вже знищені потужною гравітацією.

Внаслідок зіткнень із Чумацьким Шляхом сталося настільки сильне обурення, що карликові галактики втратили свій газ, а їхні структури кардинально змінилися.

Фактично карликові галактики були поглинуті та стали частиною Чумацького Шляху.

Зірки в цих поглинутих галактиках, що увійшли до Чумацького Шляху кілька мільярдів років тому, були викинуті далеко від своїх галактичних ядер.

Утворення зірок у спіральній галактиці. Фото: National Astonomical Observatory of Japan

До чого тут темна матерія?

Науковці вважають, що наша галактика, як і будь-яка інша, почала своє формування з маленької грудки матерії, яка мала трохи більшу щільність, ніж навколишнє середовище. Ця грудка складалася майже повністю із загадкової темної матерії, яка не вступає у взаємодію зі світлом і досі вчені намагаються її виявити.

Як помітили дослідники, у карликових галактиках цієї темної матерії вкрай мало. Оскільки, якби вони були багаті на темну матерію, маса і гравітація цієї темної матерії допомогли б утримати більшість об'єктів на орбітах навіть за деяких збурень. Але це не так.

Тож, якщо карликові галактики, що зараз обертаються навколо Чумацького Шляху, також страждають на дефіцит темної матерії, у майбутньому вони можуть бути поглинені.

Як це відкриття ламає закони класичної фізики?

Класична фізика передбачає, що карликові галактики, які обертаються навколо Чумацького шляху, мають бути наповнені темною матерією.

Але якщо в цих галактиках було стільки темної матерії, як це передбачено, вона, ймовірно, втримала б їх досить міцно, щоб вони змогли пройти через гало Чумацького Шляху більш-менш цілими.

На жаль, поки що темна матерія для вчених невидима і невловима — її присутність можна лише припускати. Оцінка змісту темної матерії в карликових галактиках, поглинених Чумацьким Шляхом, надзвичайно складна, оскільки немає можливості отримати дані про їх динамічну масу.

Тож, науковці продовжують шукати способи приблизно оцінити, скільки темної матерії могло бути в цих карликових галактиках.

Раніше ми писали, що біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху виявили зірку-прибульця.

Нагадаємо, ми розповідали, як зірки-вигнанці можуть знищити Сонячну систему.

Також ми повідомляли, що на основі даних із Чумацького шляху, які зафіксували телескопи NASA, композиторка Софі Кацнер написала симфонію.