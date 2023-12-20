Виявлено майже 100 нових галактик, об'єднаних цікавою особливістю

Галактики у нашому Всесвіті. Фото: NASA

Науковці продовжують робити несподівані відкриття у космосі. Нещодавно вдалося виявити та ідентифікувати цілих 95 нових галактик. Причому з'ясувалося, що їх усі об'єднує одна дуже цікава особливість.

Дослідження провела команда астрономів під керівництвом Ху Цзоу з Університету Китайської академії наук у Пекіні. Їхня знахідка детально описана в статті, опублікованій на сервері попередньої обробки arXiv, пише Phys.org.

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Що відомо про відкриття вчених?

Астрономи проаналізували перші дані спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), завдяки чому ідентифікували 95 нових галактик із низьким червоним зміщенням (XMPG). Всі знайдені галактики виявилися дуже бідними на метали.

Більшість XMPG, про які повідомляється в дослідженні, були знайдені при низькому червоному зміщенні нижче 0,3 і виявилися карликовими галактиками.

Галактика з найбільшим вмістом металів у вибірці, позначена DESIJ150535.89+314639.4, має такі характеристики:

надлишок кисню лише на рівні 1/34 від сонячного;

зоряна маса приблизно 15 млн сонячних мас;

швидкість утворення зірок 0,22 маси Сонця на рік.

У цій роботі ідентифіковано дві галактики з найбільшим вмістом металів. На лівій, середній і правій панелях відображаються спостережувані зображення, моделі та залишки виявлених об’єктів під час обстежень традиційних зображень DESI відповідно:

Дві галактики з найбільшим вмістом металів. Зображення: arXiv (2023)

Що таке галактики бідні на метали?

Це тип галактик, металічність яких становить менше 0,1 сонячної металевості. По суті вони є хімічно нерозвинені, адже в астрофізиці метали включають такі хімічні елементи, як кисень, вуглець, азот, залізо та інші, які утворюються в процесі ядерних реакцій у зорях та інших астрофізичних об'єктах.

Галактики, бідні на метали, відрізняються тим, що в їхніх зорях вміст цих металів менший порівняно з іншими галактиками. Це може бути результатом їхньої історії формування та еволюції, або вказувати на те, що вони знаходяться в бідних на метали областях Всесвіту.

Яке значення відкриття має для науки?

З огляду на те, що ці галактики хімічно нерозвинені, вони можуть служити чудовими лабораторіями для дослідження теорій хімічної еволюції галактик і вивчення фізичних процесів на ранніх стадіях їхньої еволюції.

Які подальші кроки науковців?

Хоча XMPG вважаються досить поширеними при високому червоному зміщенні, їх важко спостерігати через їх малу масу. Тому астрономи зацікавлені у спостереженнях локальних XMPG на низькому червоному зміщенні, оскільки вони сприймаються як можливі аналоги первісних молодих галактик із високим червоним зміщенням цього типу з точки зору маси та металевості.

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