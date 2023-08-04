К Земле летит опасный астероид: когда ждать

К Земле приближается астероид. Фото: depositphotos.com

Уже в эту пятницу, 4 августа, вблизи Земли пролетит астероид 620082 (2014 QL433). По данным NASA, длина небесного объекта составляет около 366 м.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса сообщает, что расстояние от астероида до Земли составит 5,35 миллиона километров.

Скорость движения астероида составляет 74232 км/ч.

К Земле приближается астероид. Фото: JPL

Считаются, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, то это — "потенциально опасный объект".

Напомним, опасный астероид под названием 2023 года NT1 пролетел мимо Земли. Его ширина — до 60 метров. Пролет 2023 года NT1 оставался незамеченным несколько дней.

Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin собираются создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.