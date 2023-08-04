К Земле летит опасный астероид: когда ждать
Уже в эту пятницу, 4 августа, вблизи Земли пролетит астероид 620082 (2014 QL433). По данным NASA, длина небесного объекта составляет около 366 м.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Опасный астероид
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса сообщает, что расстояние от астероида до Земли составит 5,35 миллиона километров.
Скорость движения астероида составляет 74232 км/ч.
Считаются, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, то это — "потенциально опасный объект".
Напомним, опасный астероид под названием 2023 года NT1 пролетел мимо Земли. Его ширина — до 60 метров. Пролет 2023 года NT1 оставался незамеченным несколько дней.
Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin собираются создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.
А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.