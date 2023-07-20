Повз Землю непомітно пролетів потенційно небезпечний астероїд

Астероїд у космосі. Фото: Pexels

Небезпечний астероїд під назвою 2023 NT1 пролетів повз Землю. Його ширина до 60 метрів. Проліт 2023 NT1 залишався непоміченим декілька днів.

Про це повідомляє Jet Propulsion Laboratoty.

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Астрономи зафіксували 2023 NT1 лише через два дні. До цього він був засвітлений сонячним світлом.

Траєкторія астероїда 2023 NT1. Фото: Tony Dunn / Twitter

Небезпечний астероїд, який летів зі швидкістю 23,8 кілометра на секунду, наблизився до планети 13 липня. Він знаходився на дуже близький відстані. 2023 NT1 вдалося помітити за допомогою системи телескопів ATLAS. Після цього його побачили й інші обсерваторії.

Розмір астероїда — від 26 до 59 метрів. Якби він зіткнувся із Землею, то міг би утворити кратер діаметром у два кілометри.

2023 NT1 потрапив до списку небезпечних для Землі астероїдів. Його наступне зближення із планетою очікується у липні 2026 року.

Нагадаємо, апарат BepiColombo здійснив перший проліт над Меркурієм. Він зафіксував, як на планеті створюються рентгенівські полярні сяйва.

Також ми писали, що вчені зробили відкриття, що перевернуло догори ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався значно раніше, ніж припускалося раніше.

Додамо, телескоп Hubble зафіксував галактику під назвою ESO 174-1, яка має форму хмаринки. До того ж вона межує з Чумацьким Шляхом.