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Специалисты рассказали, как солнечные пятна влияют на состояние людей

1 июня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Специалисты рассказали, как солнечные пятна влияют на состояние людей
Пятна на солнце. Фото: Meteorologia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пятно на Солнце под названием AR3311 интересует ученых со всего мира. Они заявляют, что его может увидеть каждый при определенных погодных условиях.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Солнечные пятна

Из-за пятен на Солнце силовые линии магнитного поля начинают изменяться. Это приводит к сильным выбросам энергии и плазме. В результате солнечных вспышек и корональных выбросов массы на Земле происходят геомагнитные бури. Их могут ощутить на себе метеозависимые люди.

Ученые сообщили, что пик активности может произойти в течение нескольких дней. По их словам, для того чтобы увидеть это явление, нужно использовать специальное оборудование, чтобы не повредить зрение.

Врач-офтальмолог Владимир Мельник рассказал, что Солнце — это источник излучения разных лучей света с разной длиной волны. Он объяснил, что прямое созерцание опасно для человека, ведь на центральной области сетчатки расположены элементы, отвечающие за качественное зрение.

По словам Мельника, для защиты организма нужны не только очки. Людям нужно прислушиваться к собственному организму.

Напомним, на Солнце можно наблюдать большое пятно, которое в четыре раза больше Земли. По словам ученых, оно настолько большое, что его можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.

Также мы писали, в двойной звездной системе V1355 Ориона одна из звезд периодически испускает супервспышки. Они в десять раз больше, чем самая большая солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная на Солнце.

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