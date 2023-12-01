Впервые в истории показали подлинные снимки Земли в формате 360 градусов

Как выглядит Земля из космоса. Изображение: NicoElNino/GettyImages

Впервые в истории человечества были сделаны фотографии Земли на камеру сверхвысокого разрешения. В результате мы получили возможность увидеть ярко-голубую планету в окружении черной бездны космоса. Эти кадры поражают!

Как сообщает издание IFLScience, две камеры под названием Insta360 X2, которые снимают в формате 360 градусов, отправила на околоземную орбиту китайская компания Insta360. Это было сделано в рамках частной космической миссии.

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Спутник, к которому прикреплена камера, был запущен в январе 2023 года и ожидается, что он будет работать до 2026 года. Когда он будет выведен из орбиты, то сгорит при входе в атмосферу.

Казалось, что в этом особенного. Но на самом деле космос это совсем другой тип среды. Экстремальные температуры, испытываемые камерой на высоте 500 км над поверхностью Земли, не шутка. Они постоянно колеблются от -70°C до +50°C.

Вдобавок техника должна была выдерживать повышенную дозу радиации, поскольку космические лучи не останавливаются вне атмосферы. Это могло повредить электронику.

Камеры также должны были выдерживать удары и вибрацию — запуски ракет даже в лучших условиях не плавны. Кроме того, там нет никого, кто бы отремонтировал или изменил положение камеры, если что-нибудь пойдет не так.

Insta360 работала вместе с Media Storm и спутниковой компанией Spacety, которая создает радарные изображения Земли с синтетической апертурой. Инженерам пришлось адаптировать камеру к строгим условиям в космосе, модифицировав объектив, материнскую плату и корпус. Клей в пломбе и пластик в камере пришлось откорректировать и тщательно проверить, а для защиты от радиации добавили золотую фольгу в качестве экрана.

В результате специалисты получили высокотехнологичные камеры, которые могут выдерживать сверхсложные условия, а мы — фантастические снимки!

Наша планета, полярные сияния и Млечный Путь — все на одной фотографии. Авторство: Insta360

Эти камеры также помогли установить тот факт, что звезды и галактики хорошо видны в космосе.

Звезды, Млечный Путь и наша планета. Фото: Insta360

Разработчики отмечают, что их творения настолько невероятны, что разрешение 5,7К, 360-градусные видео и фото просто невозможно оценить в полной мере на YouTube, даже используя максимально высококачественные экраны — их максимальное разрешение все еще составляет 4К.

Ураган, увиденный из космоса с помощью Insta360 X2. Фото: Insta360

Разработчики уверяют, что их камеры Х2 совершают полный круг вокруг нашей планеты за 90 минут и запрограммированы на работу в течение двух лет, после чего они автоматически покинут земную орбиту и сгорят в космосе.

Раньше мы рассказывали, сколько на самом деле продолжаются сутки на Земле.

Напомним, мы писали, какой будет Земля из-за уменьшения размера планет в Млечном Пути.

Также мы сообщали, что композитор вместе с учеными создала уникальную симфонию Млечного Пути.