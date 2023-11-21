Земля може втратити свій захисний шар — про що попереджають вчені

Планета Земля і Чумацький Шлях. Фото: Pinterest

Дослідники з’ясували, чому деякі планети з Чумацького Шляху зменшуються в розмірі, через що згодом зовсім зникають. Також вчені пояснили, який вплив на нашу планету матиме ця подія і що з нею буде через багато років.

Про це повідомляє Space.

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Як кажуть автори дослідження, щодня в космічний простір летить близько 90 тонн повітря з атмосфери нашої планети через те, що її нагріває сонячне випромінювання. Через це вчені попередили про погані наслідки, які стосуються нашої планети.

Справа в тому, що через таку швидкість втрати атмосфери Земля радикально втратить свій розмір і повністю залишиться без захисного шару приблизно через 15 трильйонів років. Тому вчені поки не радять турбуватися за це.

Планета Земля у космічному просторі. Фото: Pixabay

Втім, новий експеримент вчених вказує на те, що атмосфера деяких планет, які більші за нашу і менші за Нептун, зникають не через сонячне випромінювання. Вся справа у внутрішньому теплі, тобто, планета стає меншою через енергію ядра.

Завдяки новому дослідженню вченим вдасться з’ясувати, чому в нашій галактиці залишилося дуже мало планет, які більші за нашу. За думкою авторів цього дослідження, внутрішнє випромінювання з гарячого ядра таких планет впливає на нижню атмосферу і змушує велику кількість газів летіти у космос.

Як старіші планети впливають на зменшення розміру

Астрономи проаналізували планети, які є старшими за віком, і визначили, що їхня теорія може розповісти про те, чому розмір деяких планет зменшується. Вчені вивчили дані з космічного телескопу "Кеплер", і з’ясували дещо цікаве.

Телескоп "Кеплер" у космосі. Фото: скриншот з YouTube

Через те, що в планет є власні атмосфери, ніякого випаровування не було, дивлячись на те, скільки їм років. Але навколо зірок, яким більше 800 мільйонів років, вчені знайшли тільки 25% субнептунів. Вчені вважають, що такі старі планети втрачають власну масу через вплив, який має теплова енергія ядра.

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