Земля може втратити свій захисний шар — про що попереджають вчені

Якою буде Земля через зменшення розміру планет у Чумацькому Шляху
Дослідники з’ясували, чому деякі планети з Чумацького Шляху зменшуються в розмірі, через що згодом зовсім зникають. Також вчені пояснили, який вплив на нашу планету матиме ця подія і що з нею буде через багато років.
Про це повідомляє Space.
Чому зменшуються планети і що буде із Землею
Як кажуть автори дослідження, щодня в космічний простір летить близько 90 тонн повітря з атмосфери нашої планети через те, що її нагріває сонячне випромінювання. Через це вчені попередили про погані наслідки, які стосуються нашої планети.
Справа в тому, що через таку швидкість втрати атмосфери Земля радикально втратить свій розмір і повністю залишиться без захисного шару приблизно через 15 трильйонів років. Тому вчені поки не радять турбуватися за це.
Втім, новий експеримент вчених вказує на те, що атмосфера деяких планет, які більші за нашу і менші за Нептун, зникають не через сонячне випромінювання. Вся справа у внутрішньому теплі, тобто, планета стає меншою через енергію ядра.
Завдяки новому дослідженню вченим вдасться з’ясувати, чому в нашій галактиці залишилося дуже мало планет, які більші за нашу. За думкою авторів цього дослідження, внутрішнє випромінювання з гарячого ядра таких планет впливає на нижню атмосферу і змушує велику кількість газів летіти у космос.
Як старіші планети впливають на зменшення розміру
Астрономи проаналізували планети, які є старшими за віком, і визначили, що їхня теорія може розповісти про те, чому розмір деяких планет зменшується. Вчені вивчили дані з космічного телескопу "Кеплер", і з’ясували дещо цікаве.
Через те, що в планет є власні атмосфери, ніякого випаровування не було, дивлячись на те, скільки їм років. Але навколо зірок, яким більше 800 мільйонів років, вчені знайшли тільки 25% субнептунів. Вчені вважають, що такі старі планети втрачають власну масу через вплив, який має теплова енергія ядра.
Нагадаємо, ми писали про те, чому майже всі планети у галактиці мають круглу форму.
Раніше ми розповідали про те, що вчені виявили в атмосфері Венери кисень.
Також ми повідомляли про те, що у центрі Чумацького Шляху вчені помітили загадковий сигнал.
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