Вперше в історії показали справжні знімки Землі у форматі 360 градусів

Як виглядає Земля з космосу. Зображення: NicoElNino/GettyImages

Вперше в історії людства були зроблені фотографії Землі на камеру надвисокої роздільної здатності. В результаті ми отримали змогу побачити яскраво-блакитну планету в оточенні чорної безодні космосу. Ці кадри вражають!

Як повідомляє видання IFLScience, дві камери під назвою Insta360 X2, які знімають у форматі 360 градусів, відправила на навколоземну орбіту китайська компанія Insta360. Це було зроблено в рамках приватної космічної місії.

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Супутник, до якого прикріплена камера, був запущений у січні 2023 року, і очікується, що він працюватиме до 2026 року. Коли він буде виведений з орбіти, то згорить під час входу в атмосферу.

Здавалось, що в цьому особливого. Та насправді космос — це зовсім інший тип середовища. Екстремальні температури, які відчуває камера на висоті 500 км над поверхнею Землі, не жарт. Вони постійно коливаються від -70°C до +50°C градусі.

На додаток техніка мала витримувати підвищену дозу радіації, оскільки космічні промені не зупиняються поза атмосферою. Це могло пошкодити електроніку.

Камери також мали витримувати удари та вібрацію — запуски ракет навіть у найкращих умовах не є плавними. Крім того, там немає нікого, хто б відремонтував або змінив положення камери, якщо щось піде не так.

Тож, Insta360 працювала разом з Media Storm і супутниковою компанією Spacety, яка створює радарні зображення Землі з синтетичною апертурою. Інженерам довелося адаптувати камеру до суворих умов у космосі, модифікувавши об’єктив, материнську плату та корпус. Клей у пломбі та пластик у камері довелося відкоригувати та ретельно перевірити, а для захисту від радіації додали золоту фольгу як екран.

В результаті фахівці отримали високотехнологічні камери, які можуть витримувати надскладні умови, а ми — фантастичні знімки!

Наша планета, полярні сяйва та Чумацький Шлях — усе на одній фотографії. Авторство: Insta360

Ці камери також допомогли встановити той факт, що зірки та галактики добре видно в космосі.

Зірки, Чумацький Шлях та наша планета. Фото: Insta360

Розробники зазначають, що їхні творіння настільки неймовірні, що роздільну здатність 5,7К, 360-градусні відео та фото просто неможливо оцінити повною мірою на YouTube, навіть використовуючи максимально високоякісні екрани — їхня максимальна роздільна здатність все ще становить 4К.

Ураган, побачений з космосу за допомогою Insta360 X2. Фото: Insta360

Розробники стверджують, що їхні камери Х2 здійснюють повне коло навколо нашої планети за 90 хвилин і запрограмовані на роботу впродовж двох років, після чого вони автоматично покинуть земну орбіту і згорять у космосі.

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