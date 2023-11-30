Как отправить свое имя на спутник Юпитера — в NASA сделали предложение

Вид на Юпитер со спутника Европа. Фото: NASA

Чтобы увековечить себя на спутнике Юпитера, необязательно быть астронавтом или великим ученым. В NASA сделали предложение, от которого сложно отказаться — каждый желающий может оставить свое имя в Европе, которое отправится туда в рамках исследовательской миссии.

Как это можно сделать, рассказали специалисты NASA в соцсети Х (Twitter).

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Уже в следующем году американское космическое агентство отправит космический аппарат Europa Clipper с исследовательской миссией на спутник Юпитера Европу.

Ученые хотят выяснить, пригодны ли условия для жизни на этом космическом объекте. Есть предположение, что под его поверхностью находится водяной океан. Соответственно, там может быть жизнь.

Еще одним весомым аргументом, который наталкивает на мысль, что там могут быть живые организмы, является то, что спутник имеет очень разреженную атмосферу, состоящую преимущественно из кислорода.

Запуск Europa Clipper запланирован на октябрь из космического центра NASA имени Кеннеди.

Аппарат пройдет 4,5 млрд км, чтобы добраться до спутника. Он будет на орбите вокруг Юпитера к 2030 году. В течение нескольких лет он совершит десятки пролетов мимо спутника Европы, собирая данные.

Космический аппарат Europa Clipper у спутника Юпитера. Скриншот из Youtube

Космическое "Послание в бутылке" — что предлагает в NASA

Эту инициативу NASA назвали "Посланием в бутылке". Космическое бюро предлагает всем желающим прислать им свои имена, чтобы они отправили его в космос вместе с бортом.

"Отправьте свое имя к Юпитеру на борту Europa Clipper. А мы с помощью электронного луча отчеканим ваше имя, имена ваших друзей и членов семьи, даже имя вашего домашнего любимца на специальном чипе. Стоимость: $0.00", — сообщили в NASA.

Так, все имена будут записаны на микрочип, кроме имен в космос также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон, посвященное спутнику Юпитера и имеющее одноименное название "Европа".

Если кратко объяснять, то инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA разработали специальную "кремниевую пластину", которая выглядит как суперблестящий металлический диск.

Каждое имя будет "выгравировано" в масштабе 75 нанометров (тысячная часть ширины человеческого волоса). Затем все эти микросхемы загрузят на Europa Clipper.

И хотя космический аппарат не будет производить приземление на спутник и оставлять имена на нем. Все равно часть информации о вас окажется в космосе.

Разнообразные названия "наносят" на микрочипы. Фото: NASA/JPL

Как отправить свое имя в космос

Всем, кто хочет отправить свое имя на спутник Юпитера, нужно заполнить анкету по ссылке.

Там нужно указать:

имя;

фамилию;

электронную почту;

страну проживания;

индекс.

Форма, которую нужно заполнить. Скриншот с сайта NASA

Напомним, что участие в инициативе — бесплатное.

После регистрации вы увидите следующее сообщение:

"Добро пожаловать на борт! Ваше имя будет добавлено в наше "Сообщение в бутылке" (при условии подтверждения). Загрузите, распечатайте и поделитесь своими произведениями искусства ниже!"

Сообщения от космического агентства. Скриншот с сайта NASA

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