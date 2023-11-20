Місія на Марс — українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію США

Астронавт у скафандрі на Марсі. Фото: shutterstock.com

Багато хто мріє про космос та далекі подорожі на інші планети. Проте мало хто діє, вважаючи, що такі мрії надто масштабні та практично не здійсненні. А от інженер з України Сергій Якимов думає інакше. Він твердо вирішив стати астронавтом і впевнено йде до своєї мети. Адже вже зараз очолює Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан-Рафаель, що в американському штаті Юта.

Що відомо про українського інженера та які виклики перед ним стоять, пише "Голос Америки".

Читайте також:

Сергій Якимов — що відомо про українця, який став керівником Марсіанської дослідницької станції у США

Сергій Якимов закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "системи керування літальними апаратами".

Хлопець мріяв стати астронавтом, а ще прагнув бути серед тих, хто полетить на Марс. Тож, щоб хоч трохи наблизитися до мети, він плідно працював.

Сергій переїхав до США й кілька років працював інженером у маленькій компанії. Згодом став учасником кількох експедицій, завданням яких було прожити в умовах наближених до марсіанських.

А вісім років тому Якимов став відомий тим, що опинився серед сотні претендентів на політ на Марс. Цю місію організовувала компанія з Нідерландів Mars One. Проте, вона збанкрутувала.

Та Сергій не полишив мрій. І зараз є керівником Марсіанської дослідницької станції.

Керівник Марсіанської дослідницької станції українець Сергій Якимов. Фото: Facebook/Сергій Якимов

Що відомо про саму станцію, яку очолює українець

Марсіанську пустельну дослідницьку станцію було створено громадською організацією "Марсіанське товариство". З початку 2000-х років на станції проводять геологічні та соціальні дослідження, це відбувається за допомогою симуляції життя астронавтів на поверхні Марса.

Експеримент настільки цікавий, що його фінансують чимало меценатів, серед яких мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.

"Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. І ця Марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марсу наскільки це можливо", — розповів Якимов.

За його словами, ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. В цей час учасники експедиції живуть у спеціальних модулях. Вони харчуються овочами та фруктами з "марсіанських" теплиць, а назовні виходять лише у скафандрах.

Український інженер зізнався, найважче з чим стикаються учасники експедиції — нудьга.

Проте, їхня праця надважлива. Вона дає розуміння, яким може бути життя людей на Марсі, дає змогу прорахувати, як покращити умови астронавтів, на що звернути увагу та що слід вдосконалити, які рослини та тварини зможуть пристосуватися до марсіанських умов.

До прикладу, як розповів українець, найновіші результати досліджень, які були проведені групою із Європи, встановили, що найкращий екіпаж, який полетить на Марс, має повністю складатися із жінок.

Це пов'язано з тим, що жінки порівняно з чоловіками нібито споживають менше ресурсів: повітря, води, їжі, яких у космосі обмаль.

Марсіанська пустельна дослідницька станція в Хенксвіллі, штат Юта. Фото AP/Rick Bowmer

Коли політ на Марс

Якимов чесно зізнався, говорити про польоти на Червону планету людству ще зарано. Звичайно, "корабель" що доправить людей на Марс уже ніби є. Але ще одною важливою складовою є побудована інфраструктура на планеті, де будуть жити майбутні колонії.

Наразі Сергій Якимов бачить наступним етапом у своїй кар'єрі роботу в NASA у Космічному центрі в Г'юстоні, який, зокрема, займається підготовкою астронавтів. Але, щоб досягти цієї мети, йому необхідно змінити українське громадянство на американське.

Раніше ми повідомляли, Ілон Маск розказав, коли ракета SpaceX Starship буде готова до випробувального польоту на Марс.

Нагадаємо, ми писали, що вчені знайшли рослину, яка здатна забезпечувати киснем та їжею майбутні колонії на Марсі.

Також ми розповідали, скільки людей потрібно для створення колонії на Марсі.