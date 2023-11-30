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Як відправити згадку про себе у космос — у NASA зробили неймовірну пропозицію

30 листопада 2023 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як відправити своє ім'я на супутник Юпітера — у NASA зробили пропозицію
Вид на Юпітер із супутника Європа. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Щоб увіковічити себе на супутнику Юпітера, необов'язково бути астронавтом або великим вченим. У NASA зробили пропозицію, від якої складно відмовитися — кожен охочий може залишити своє ім'я на Європі, яке відправиться туди у рамках дослідницької місії. 

Як це можливо зробити, розповіли фахівці NASA в соцмережі Х (Twitter).

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Що відомо про дослідницьку місію Europa Clipper

Вже наступного року американське космічне агенство відправить космічний апарат Europa Clipper із дослідницькою місією на супутник Юпітера Європу.

Вчені хочуть з'ясувати, чи є придатними умови для життя на цьому космічному об'єкті. Є припущення, що під його поверхнею розташовується водяний океан. Відповідно там може бути життя.

Ще одним вагомим аргументом, який наштовхує на думку, що там можуть бути живі організми, є те, що супутник має дуже розріджену атмосферу, яка складається переважно з кисню.

Запуск Europa Clipper запланований на жовтень з Космічного центру NASA імені Кеннеді.

Апарат пройде 4,5 млрд км, щоб достатися до супутника. Він буде на орбіті навколо Юпітера до 2030 року. Протягом кількох років він здійснить десятки прольотів повз супутник Європу, збираючи дані.

 

NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих
Космічний апарат Europa Clipper біля супутника Юпітера. Скріншот з Youtube

Космічне "Послання у пляшці" — що пропонують у NASA

Цю ініціативу NASA назвали "Послання у пляшці". Космічне бюро пропонує усім охочим надіслати їм свої імена, щоб вони відправили їх у космос разом із бортом.

"Надішліть своє імʼя до Юпітера на борту Europa Clipper. А ми за допомогою електронного променя викарбуємо ваше імʼя, імена ваших друзів та членів сімʼї, навіть імʼя вашого домашнього улюбленця на спеціальному чипі. Вартість: $0.00", — повідомили в NASA.

Так, усі імена будуть записані на мікрочип, крім імен у космос також вирушить вірш американської поетеси Ади Лімон, який присвячений супутнику Юпітера й має однойменну назву "Європа".

Якщо пояснювати коротко, то інженери з Лабораторії реактивного руху NASA розробили спеціальну "кремнієву пластину", яка виглядає як суперблискучий металевий диск.

Кожне ім'я буде "вигравійовано" у масштабі 75 нанометрів (тисячна частина ширини людської волосини). Потім усі ці мікросхеми завантажать на Europa Clipper.

І хоч космічний апарат не буде здійснювати приземлення на супутник й залишати імена на ньому. Все одно частинка інформації про вас опиниться у космосі. 

 

Космічне "Послання у пляшці" — що пропонують у NASA
Різноманітні назви "наносять" на мікрочіпи. Фото: NASA/JPL

Як відправити своє ім’я у космос

Усім, хто хоче відправити своє ім'я у на супутник Юпітера, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Там потрібно вказати:

  • імʼя;
  • прізвище;
  • електронну пошту;
  • країну проживання;
  • індекс.

 

NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих
Форма, яку необхідно заповнити. Скріншот з сайту NASA

Нагадаємо, що участь в ініціативі — безкоштовна.

Після реєстрації ви побачите наступне повідомлення: 

"Ласкаво просимо на борт! Ваше ім’я буде додано до нашого "Повідомлення в пляшці" (за умови підтвердження). Завантажте, роздрукуйте та поділіться своїми власними творами мистецтва нижче!"

 

Як відправити своє ім’я у космос
Повідомлення від космічного агенства. Скріншот з сайту NASA

 

Раніше ми писали, що вченим вдалося виявити на супутнику Юпітера речовину, яка вказує на можливість існування позаземного життя.

Нагадаємо, ми розповідали, NASA створило застосунок, через який над Землею можна побачити МКС.

Також ми повідомляли, що українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію США.

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