Как звучит Млечный Путь — создана уникальная галактическая симфония — видео

Симфония галактики Млечный Путь. Коллаж: Новини.LIVE

По подсчетам ученых, наша галактика Млечный Путь родилась 13 млрд лет назад. Она имеет около 200 млрд звезд и не менее 11 млрд планет, похожих на Землю. У нас есть приблизительное представление о том, как она выглядит, но как она может звучать? Узнать это удалось с помощью космических телескопов и талантливой композиторши.

Как пишет издание Space, вместе с командой ученых автор музыкальных произведений Софи Кацнер проанализировала данные из телескопов NASA и написала на их основе уникальную симфонию. Произведению дали название "Там, где сходятся параллельные линии".

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Так, известно, что данные предоставили три телескопа NASA, направленные на Млечный Путь, которые вели наблюдение в разных длинах световых волн — рентгеновских, инфракрасных и оптических.

Chandra X-ray Observatory;

Hubble Space;

Spitzer Space.

Композитору удалось выделить три ключевых элемента, которые создают музыкальное произведение:

Двойная звездная система, обнаруженная в рентгеновских лучах. Группа дугообразных нитей. Сверхмассивная черная дыра Стрелец A, которая находится в самом сердце Млечного Пути.

Объединив звуковые данные, композитор перевела их в ноты для написания симфонии (их можно увидеть ниже на снимке). Начало симфонии — это левая часть снимка, а конец — соответственно, правая часть. В результате получилась композиция из трех частей, которые "играют" слева направо.

Самая мощная часть симфонии – это звучание области в правом нижнем углу изображения. Именно здесь расположен Стрелец А и ярко сияющие облака газа и пыли.

Симфония "Там, где сходятся параллельные линии". Изображение: NASA/Sophie Kastner

"Вместо того чтобы сканировать изображение горизонтально и рассматривать ось Х как время, я сосредоточилась на небольших участках изображения, создавая короткие виньетки, соответствующие этим моментам, подходя к фрагменту так, если бы я писала музыку к фильму для сопровождения образа", — отметила композитор.

Симфония Млечного Пути звучит неотразимо!

Можете убедиться в этом самостоятельно:

Следует заметить, что данная симфония является лишь звуковой интерпретацией данных, ведь на самом деле звука или звуковых вибраций в космосе нет. Есть только вакуум.

Даже если бы центр галактики был наполнен разного рода шумом, все равно его нельзя было бы услышать, если вокруг нет достаточно атомов, через которые могли бы распространяться звуковые волны. А таких атомов не хватает.

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