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Вчені показали неймовірні галактики з телескопів Габбл і Вебб

10 листопада 2023 20:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Всесвіті виявили приголомшливе скупчення галактик — фото
Скупчення багатьох галактик у Всесвіті. Фото: NASA
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники показали неймовірне зображення, поєднавши ті, які зробили космічний телескоп Вебб і Габбл. У результаті злиття цих знімків вчені отримали приголомшливу фотографію, де можна побачити скупчення двох галактик. 

Про це повідомляє Forbes.

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Поєднання зображень телескопів Габбл і Вебб

На зображенні, яке отримали дослідники з телескопів, вони помітили величезне скупчення галактик під назвою MACS0416, яке розташоване на відстані в 4,3 мільярдів світлових років від нашої планети. За словами вчених, скупчення галактик — це найбільші об’єкти в космічному просторі.

Дослідникам вдалося отримати найдетальнішу фотографію великої місцевості Всесвіту завдяки об’єднанню інформації, яку вчені отримали з хвиль різної довжини і різного діапазону світла. Наприклад, телескоп Габбл здебільшого дивиться за космосом у видимому світлі, а ось телескоп Вебб робить це в інфрачервоному світлі, яке не бачить людина.

Скопление двух галактик MACS0416
Скупчення двох галактик MACS0416. Фото: NASA

Вчені називають це скупчення "новорічною ялинкою" через те, що воно має різні кольори і багато яскравих джерел світла, які мерехтять. Дослідники називають ці космічні об’єкти транзієнтами, а самі вони змінюють яскравість з часом.

"Ми називаємо MACS0416 скупченням галактик "Різдвяна ялинка" через те, що воно таке барвисте, а також через ці мерехтливі вогні, які ми знаходимо в ньому. Ми бачимо перехідні процеси всюди", — зазначив науковець і автор дослідження з Університету Міссурі в Колумбії Хаоцзин Янь.

Дослідникам вдалося знайти 14 таких об’єктів, 12 з яких були у трьох галактиках. Решта два об’єкти, скоріш за все, є надновими. 

Телескопи Вебб і Габбл — що про них відомо

Телескоп імені Джеймса Вебба — це найбільший космічний телескоп, який має найбільше дзеркало. Вперше цей телескоп запустили 25 грудня 2021 року.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
Космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Фото: Pinterest

Телескоп Габбл — це автоматична обсерваторія, яка перебуває на орбіті навколо Землі. Перший запуск цього космічного телескопу відбувся 24 квітня 1990 року. 

Космический телескоп Хаббл
Космічний телескоп Габбл. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені виявили на планеті Венера кисень. 

Раніше ми розповідали про те, коли відбудеться найкрасивіше північне сяйво за 20 років.

Також ми повідомляли про те, що під мантією нашої планети знайшли сліди інопланетного світу.

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