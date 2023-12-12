Ученые рассказали о самой большой известной планете — что это за мир

Самая большая известная нам планета под названием ROXs 42Bb. Фото: Alamy

Наша галактика Млечный Путь очень большая. Пока что человечеству не удалось познакомиться даже с половиной ее "жителей". Большинство планет все еще ожидают своего открытия. Однако среди уже известных миров наша Земля кажется очень маленькой. Даже в Солнечной системе она гораздо меньше того же Юпитера.

А какая же известная астрономам планета может претендовать на звание самой большой? Где она находится и каковы ее особенности. Об этом пишет Space.com.

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Исследователи считают, что на это звание в действительности существует несколько кандидатов. Однако пока первое место занимает газовый гигант под названием ROXs 42Bb, открытый в 2013 году.

По массе эта планета в 9 раз больше Юпитера, а по диаметру — в 2,5 раза.

Где находится ROXs 42Bb?

Эта планета расположена в 460 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. Она оборачивается вокруг звезды ROXs 42.

Телескоп Кека сделал прямое изображение системы ROXs-42. Фото: NASA

Кто конкуренты ROXs 42Bb?

Как рассказал исследователь из Техасского университета в Сан-Антонио, США, Тейн Карри, маловероятно, что именно ROXs 42Bb является действительно самой большой из всех известных. Ведь существуют планеты примерно такого же размера и даже немного больше или по массе, или по диаметру.

К примеру, сейчас известно о нескольких протопланетах, которые все еще формируются в настоящие планеты. Они вращаются вокруг звезды PDS 70 на расстоянии 370 световых лет от нас. По данным ученых, эти протопланеты имеют диаметр в 2-4 раза больше, чем у Юпитера.

Еще один кандидат на звание крупнейшей планеты называется HAT-P-67 b, и размер этого объекта более чем в 2 раза больше размеров Юпитера.

Газовый гигант ROXs 42Bb. Изображение: skyheadlines.com

Почему у ученых несколько кандидатов на звание самой большой планеты?

Одна из причин связана с разными способами, которыми ученые измеряют размер экзопланет. Так, например, исследователи делают выводы, ориентируясь на следующие показатели:

яркость объекта;

структура длин волн излучаемого света (но такие измерения не всегда верны на 100%).

Хотя ROXs 42Bb и две протопланеты были обнаружены непосредственно, то есть как отдельные вращающиеся вокруг своих звезд объекты. Другие планеты находят с помощью транзитного метода, то есть тогда, когда планета проходит на фоне своей звезды и затеняет часть своего светила. Таким образом была обнаружена планета HAT-P-67 b. В этом случае измерить размер экзопланет можно напрямую.

В чем сложность определить размеры самой большой планеты?

Как бы странно это не звучало, сложность не в том, чтобы определить точный размер космического объекта, а в том, чтобы уверенно сказать, что это действительно планета, а не звезда.

Многие знают, что звезды — это большие объекты, а планеты — объекты гораздо меньше. Но на самом деле существуют коричневые карлики, которые слишком маленькие, чтобы стать звездой, но вместе с тем слишком большие, чтобы их считать планетой. Ученые сходятся во мнении, что коричневые карлики не являются планетами, но отличить эти типы объектов сложно.

По словам Карри, принято считать, что объект, имеющий массу в 13 раз больше массы Юпитера, — это коричневый карлик. Объект с меньшей массой — это планета.

Но, как показали недавние наблюдения, верхняя граница того, что считать планетой, а что коричневым карликом, может быть другой. То есть планетами можно считать объекты, которые в 25 раз больше Юпитера по массе или меньше этого значения, все, что выше этой границы — уже коричневые карлики.

Сравнение разных масс планет, коричневых карликов и звезд. Изображение: worldatlas.com

В чем особенность великана ROXs 42Bb?

Хотя большинство исследователей сходятся во мнении, что ROXs 42Bb — это планета. Некоторые данные о ее формировании свидетельствуют, что процесс очень напоминает формирование звезд.

Обычно газовые гиганты, такие как Юпитер, образуют каменное ядро, притягивающее к себе пыль и газ.

Однако, в случае с ROXs 42Bb часть протопланетного диска, из которого формируются планеты, имела столь огромную массу, что просто сжалась под действием гравитации и образовался газовый гигант. Так формируются звезды из молекулярных облаков.

И все же, как формируется объект, сейчас не является частью процесса определения планеты. Ученые расходятся во мнениях относительно того, как называть ROX 42Bb, из-за высокого отношения массы объекта к своей звезде, то есть размера массы по сравнению с массой звезды, и то, как далеко от этой звезды расположен этот объект (в 5 раз дальше, чем Нептун (последняя планета Солнечной системы) находится от Солнца).

Газовый гигант ROXs 42Bb. Изображение: Getty Images

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