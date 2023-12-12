Вчені розповіли про найбільшу відому планету — що це за світ

Найбільша відома нам планета під назвою ROXs 42Bb. Фото: Alamy

Наша галактика Чумацький Шлях надзвичайно велика. Поки що людству не вдалося познайомитися навіть з половиною її "мешканців". Більшість планет все ще очікують свого відкриття. Однак серед вже відомих світів наша Земля здається дуже маленькою. Навіть у Сонячній системі вона набагато менша за той же Юпітер.

А яка ж відома астрономам планета може претендувати на звання найбільшої? Де вона знаходиться та які її особливості? Про це пише Space.com.

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Дослідники вважають, що на це звання насправді існує кілька кандидатів. Проте поки що перше місце посідає газовий гігант під назвою ROXs 42Bb, відкритий 2013 року.

За масою ця планета в 9 разів більша за Юпітер, а за діаметром — у 2,5 разу.

Де розташована ROXs 42Bb?

Ця планета розташована на відстані 460 світлових років від Землі у сузір'ї Зміїносця. Вона обертається навколо зірки ROXs 42.

Телескоп Кека зробив пряме зображення системи ROXs-42. Фото: NASA

Хто конкуренти ROXs 42Bb?

Як розповів дослідник з Техаського університету в Сан-Антоніо, США, Тейн Каррі, малоймовірно, що саме ROXs 42Bb є дійсно найбільшою з усіх відомих. Адже існують планети приблизно такого ж розміру і навіть трохи більші або за масою, або за діаметром.

До прикладу, наразі відомо про кілька протопланет, які все ще формуються у справжні планети. Вони обертаються навколо зірки PDS 70 на відстані 370 світлових років від нас. За даними науковців, ці протопланети мають діаметр у 2-4 рази більший, ніж у Юпітера.

Ще один кандидат на звання найбільшої планети має назву HAT-P-67 b, і розмір цього об'єкта більш ніж у 2 рази більший за розміри Юпітера.

Газовий гігант ROXs 42Bb. Зображення: skyheadlines.com

Чому вчені мають кілька кандидатів на звання найбільшої планети?

Одна з причин пов'язана з різними способами, якими вчені вимірюють розмір екзопланет. Так, до прикладу, дослідники роблять висновки, орієнтуючись на такі показники:

яскравість об'єкта;

структура довжин хвиль світла, яке вони випромінюють (але такі вимірювання не завжди вірні на 100%).

Хоча ROXs 42Bb і дві протопланети були виявлені безпосередньо, тобто як окремі об'єкти, що обертаються навколо своїх зірок. Інші планети знаходять за допомогою транзитного методу, тобто тоді, коли планета проходить на тлі своєї зірки й затьмарює собою частину свого світла. Таким чином, було виявлено планету HAT-P-67 b. У цьому випадку виміряти розмір екзопланет можна безпосередньо.

У чому складність визначити розміри найбільшої планети?

Як би дивно це не звучало, складність не в тому, щоб визначити точний розмір космічного об'єкта, а в тому, щоб впевнено сказати, що це дійсно планета, а не зірка.

Багато людей знають, що зірки — це великі об'єкти, а планети — об'єкти набагато менші. Але насправді існують коричневі карлики, які занадто маленькі, щоб стати зіркою, але водночас занадто великі, щоб їх вважати планетою. Учені сходяться на думці, що коричневі карлики не є планетами, але відрізнити ці типи об'єктів складно.

За словами Каррі, заведено вважати, що об'єкт, який має масу в 13 разів більшу, ніж маса Юпітера, — це коричневий карлик. Об'єкт із меншою масою — це планета.

Але, як показали нещодавні спостереження, верхня межа того, що вважати планетою, а що коричневим карликом, може бути іншою. Тобто планетами можна вважати об'єкти, які у 25 разів більші за Юпітер за масою або менші за це значення, все, що вище за цю межу — вже коричневі карлики.

Порівняння різних мас планет, коричневих карликів і зірок. Зображення: worldatlas.com

У чому особливість велетня ROXs 42Bb?

Хоча більшість дослідників сходяться на думці, що ROXs 42Bb — це планета. Деякі дані про її формування свідчать, що процес дуже нагадує формування зірок.

Зазвичай газові гіганти, такі як Юпітер, утворюють кам'яне ядро, яке притягує до себе пил і газ.

Проте, у випадку з ROXs 42Bb частина протопланетного диска, з якого формуються планети, мала настільки величезну масу, що просто стиснулася під дією гравітації й утворився газовий гігант. Так формуються зірки з молекулярних хмар.

Та все ж те, як формується об'єкт, зараз не є частиною процесу визначення планети. Науковці розходяться в думках щодо того, як називати ROX 42Bb, через високе відношення маси об'єкта до своєї зірки, тобто розміру маси порівняно з масою зірки, і те, як далеко від цієї зірки розташований цей об'єкт (у 5 разів далі, ніж Нептун (остання планета Сонячної системи) знаходиться від Сонця).

Газовий гігант ROXs 42Bb. Зображення: Getty Images

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