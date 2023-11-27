Ученые нашли самое холодное место во Вселенной — какая там температура

Галактическая туманность, получившая название "Бумеранг". Изображение: deviantart.com

Космос является последней границей между людьми и новыми, неизведанными мирами. Мы все еще изучаем это безграничное пространство. Так, диаметр темного вакуума, доступного нам для наблюдения, составляет около 93 млрд световых лет. В этой массе существуют экстремальные температуры, высокие и низкие. Некоторые места, удаленные от звезд, гораздо горячее, чем можно было бы ожидать.

А какое же самое холодное место во Вселенной, где находится и насколько холодным оно может быть? Физик Стивен Ланц дал ответ на эти вопросы в статье для IFLScience.

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Первое, что вам необходимо знать, абсолютный ноль — 0K (-273,16°C или -459,68°F) представляет теоретическую границу того, насколько холодными могут быть вещи.

После Большого взрыва образовалась перегретая Вселенная, но по мере своего расширения она охлаждалась, как газ в цикле охлаждения. Оставшаяся от начального взрыва энергия обеспечивает космическое фоновое излучение, которое, в общем говоря, имеет температуру 2,7К (-455°F или -235°C) ниже температуры повсюду. По мере старения Вселенной, эта температура будет падать дальше, но происходит это очень, очень медленно.

Что-то действительно очень холодное и неожиданное ученые заметили еще в 1995 году — это была туманность под названием "Бумеранг", которая находится на расстоянии около 5 тыс. световых лет от Земли.

Галактическая туманность Бумеранг. Фото: public.nrao.edu

Она лишь на один градус теплее абсолютного нуля (1К, -458°F или -236,6°C), что является самым низким показателем, которого может достичь любой известный на сегодня объект. Поэтому Бумеранг поглощает энергию космического фона вокруг себя, а не излучает ее.

Эта температура была подтверждена во многих исследованиях, но потребовалось 20 лет, чтобы найти объяснение. В конце концов Бумеранг — планетарная туманность или собирается ею стать.

Считается, что Бумеранг так холоден, потому что он невероятно быстро расширяется. В статье 2017 года были найдены доказательства наличия звезды-преследователя, кроме той, которая создала туманность. Считается, что гравитационное взаимодействие между ними ускоряет расширение газов туманности. Возможно, в истории есть дополнительная сложность, но до сих пор никто не опроверг центральную идею.

Вероятно, Бумеранг не единственная планетарная туманность, где происходят такие события. В такой огромной Вселенной, вероятно, есть туманность, которая управляется теми же процессами и может быть еще холоднее. Однако Бумерангу всего несколько тысяч лет, и он уже начинает разогреваться, поэтому в космическом плане такие аномалии длятся недолго.

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