Чем действительно пахнет космос — астронавты удивили ответом

Человек в открытом пространстве. Коллаж: Новини.LIVE

Как нам хорошо известно, космическое пространство — вакуум, лишенный воздуха, атмосферного давления и различных газов. В свою очередь он имеет свои специфические характеристики. Было бы логично считать, что в таких условиях не могут существовать частицы, которые могли бы передавать запахи. Тем не менее, астронавты уверяют, что у космоса есть свой запах и он поражает.

Чем пахнет космос и с чем это может быть связано, рассказываем далее по материалам издания Space.

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Отметим, что вдохнуть запахи в космосе невозможно, однако астронавты и космонавты могут понюхать свои скафандры по возвращении на МКС. Некоторые из них сразу замечали необычные запахи, которые "прилипали" к костюмам, — это можно считать запахом космоса.

Первый человек, описавший запах космического пространства, — американский астронавт Дон Петтит.

Он утверждал, что, когда возвращался из открытого космоса внутрь МКС, чувствовал довольно приятный, сладковатый запах металла. Этот запах напомнил ему о временах, когда он работал со сварочным аппаратом, — его дым, якобы, имеет много общего с запахом космоса.

Согласны ли с мнением Петтита другие астронавты? Безусловно, да. Вдобавок некоторые утверждали, что по возвращении из открытого космоса в шлюзовую камеру испытывали следующие интересные запахи:

горячий металл;

едкий запах озона;

порох;

сожженное миндальное печенье;

смесь грецких орехов и тормозных колодок.

Что ж, обоняние у всех разное, и каждый может почувствовать что-то свое, индивидуальное, однако всех объединяет одно — запах космоса имеет выразительную нотку горелого.

Космическое пространство с миллиардами звезд. Фото: Shutterstock

Почему в космосе пахнет горелым

Ученые нашли целых два объяснения этому явлению:

После выхода в открытый космос к астронавтам прилипают атомы кислорода, которые хаотически летают космическим пространством. Но после перемещения человека в шлюз атомарный кислород соединяется с молекулами атмосферного кислорода. Это происходит из-за резкого перепада давления. Таким образом образуется азот, который и излучает "слегка металлический" запах. Космос может иметь свой специфический запах из-за умирающих и взрывавшихся миллионы лет назад звезд. Ведь после разрушения они высвобождают огромное количество энергии, из которой впоследствии образуются полиароматические углеводороды. Эти частицы из умерших звезд летают космическим пространством и могут оседать на скафандрах и рабочих инструментах астронавтов.

Астронавт в открытом пространстве. Фото: Shutterstock

Духи с запахом космоса хотите?

Конечно, рассказы астронавтов не могли не вдохновить на создание уникальных духов. Еще в 2008 году парфюмер Стив Пирс по просьбе космического агентства NASA начал разработку "космического запаха". Духи вышли в свет только в 2020 году под названием Eau de Space.

Космические духи имеют ноты:

озона;

горячего металла;

жареного стейка.

Космические духи Eau de Space. Фото: google.com

Раньше мы рассказывали, что действительно ждет человека, который решится выйти в космос без скафандра.

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