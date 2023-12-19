Почему космос холодный даже при наличии горячих звезд — ученые ответили

Горячее солнце в космосе. Изображение: wallpapercave.com

Солнце находится на расстоянии около 150 млн км от Земли, но мы ежедневно ощущаем тепло нашей главной звезды. Однако на самом деле странно, как горячий объект может распространять свое тепло на большие расстояния и при этом не нагревать сам космос.

Итак, почему космос такой холодный, если Солнце такое горячее? Пишет IFLScience.

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Какая температура Солнца?

Солнце довольно горячий космический объект. Его ядро достигает температуры более 15 млн °C, тогда как поверхность (фотосфера) имеет температуру примерно 5500 °C, а корона Солнца (наружная атмосфера) становится горячее дальше фотосферы, достигая температуры 3,5 млн °C.

Какая температура в космосе?

Хотя научно-фантастические фильмы заставляют нас поверить, что космоса невероятно холодный — даже морозный — у космоса нет температуры.

Температуру можно определить в так называемом межзвездном пространстве (пространстве между звездами и галактиками). Она в среднем составляет –270,45°C. Температура может изменяться в этой среде из-за взаимодействия космического пространства с излучением разных источников.

Звезды и другие объекты в пространстве. Изображение: Dreamstime

Почему в космосе холодно?

На самом деле, здесь нет никакого парадокса. Дело в том, что чаще всего люди интуитивно воспринимают Солнце, как большой костер, нагревающий планеты, как поджаренный зефир.

Но работает это не так. Тепло, которое мы ощущаем на Земле, является не прямой теплотой от Солнца, а результатом солнечного излучения. Длины волны по всему электромагнитному спектру, включая видимый свет, взаимодействуют с частицами на Земле.

В то же время в вакууме космоса недостаточно таких частиц, с которыми можно взаимодействовать, недостаточно материи для нагрева с помощью излучения.

Однако это не означает, что вы можете отправить космический корабль близко к Солнцу и ждать очень низких температур. Когда вы ставите вещество на пути солнечного излучения, оно нагреется.

То есть, ответ однозначен — температура может влиять только на материю, ее можно почувствовать только если есть поглощающее ее вещество. Однако в космосе не хватает частиц, и это почти полный вакуум и бесконечное пространство.

Ранее мы говорили, какое самое холодное место во Вселенной и какая там температура.

Напомним, мы писали, могут ли астронавты плавать в открытом космосе.

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