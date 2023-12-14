Телескоп JWST знайшов зірку-невдаху, якої не повинно існувати — фото

Маленька супербурхлива ультрахолодна зірка. Фото: Harvard & Smithsonian

Невдахи зустрічаються не тільки на Землі, а й у космосі. Новий, знайдений телескопом Джеймса Вебба (JWST), космічний об'єкт б'є рекорди, але при цьому, на думку вчених, він був дуже обділений Всесвітом.

Так, згідно з новим дослідженням, опублікованим у The Astronomical Journal, астрономи за допомогою телескопа JWST виявили рекордного коричневого карлика — це вже не планета, але ще не зірка. Чому він невдаха та які рекорди йому вдалося поставити, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що відомо про знайденого коричневого карлика?

Як заявили дослідники, цей об'єкт не пов’язаний із материнською зіркою має найменшу масу, серед собі подібних, так званих невдалих зірок. Його вага перевищує масу Юпітера всього в три-чотири рази.

Цього мініатюрного коричневого карлика, разом ще з кількома подібними, знайшли за 1000 світлових років від Землі у молодому зоряному скупченні IC 348, яке розташоване у найбільшому місці народження зірок — Область зореутворення Персея.

Через молодість цього скупчення коричневі карлики в ньому все ще світяться інфрачервоним світлом, яке є результатом тепла, що залишилося після їх утворення.

Завдяки JWST, який досить чутливий, щоб виявляти тьмяніші об’єкти, ніж наземні телескопи, вдалося зробити дивовижні знімки.

Три коричневі карлики, які бачить JWST, і їх розташування в IC 348. Фото: NASA/ESA

Чому цей коричневий карлик невдаха?

Коричневі карлики отримали своє нещасливе прізвисько "зірки-невдахи" через те, що вони народжуються з колапсованих хмар газу, як і всі зірки, але вони ніколи не набирають достатньо маси, щоб запустити ядерний синтез із водню в гелій у своєму ядрі й перетворитися на справжню зірку.

У Всесвіті існує багато коричневих карликів, але цей знайдений об'єкт, який утворюється зіркоподібним чином, найменший серед відомих. Він навіть менший за деякі планети газові гіганти.

Та рекордсмен він, що може похизуватися своїми маленькими розмірами, чи невдаха, яка не дотягує навіть до розмірів звичайних коричневих карликів, вирішувати вам.

Чому існування цього коричневого карлика здавалось неможливим та як він ставить під сумнів усі відомі теорії?

Для науковців довгий час залишалося предметом дискусій те, наскільки маленькими можуть бути коричневі карлики. Це відкриття може допомогти астрономам краще визначити, де проходить межа між планетами та зірками.

"Одне основне запитання, яке ви знайдете в кожному підручнику з астрономії: які зірки найменші? Це те, на що ми намагаємося відповісти", — заявив провідний автор з Університету штату Пенсільванія Кевін Луман.

Знайдений найменший коричневий карлик ставить під сумнів сучасні теорії про те, як народжуються ці небесні об’єкти. Очевидно, що теоретичні погляди доведеться скоригувати, щоб пояснити спостереження. Команда впевнена, що ці коричневі карлики не сформувалися як планети. Усі інші зірки навколо досить малі, і вони не мали б часу, щоб сформувати таку велику планету, а потім викинути її в міжзоряний простір.

"Для сучасних моделей досить легко створювати гігантські планети в диску навколо зірки. Але в цьому скупченні було б малоймовірно, що цей об’єкт утворився в диску. Натомість він утворився як зірка, перевищуючи масу Юпітера всього у три рази. Тож ми повинні запитати, як відбувається процес утворення зірок при таких дуже, дуже малих масах?", — додала співавторка з Європейського космічного агентства (ESA), головний дослідник програми спостережень Катаріна Алвес де Олівейра.

Зоряне скупчення IC 348, яке побачив JWST, де було знайдено три коричневі карлики. Фото: NASA/ESA

Ще одна аномалія, яка здивувала вчених

Якщо рекордного коричневого карлика було недостатньо, дослідники повідомляють, що два інших коричневі карлики у зразку мають своєрідні ознаки в своїй атмосфері.

Це вуглеводень — молекула, яка складається з вуглецю та водню — невідомого складу. Такий же підпис був помічений на Титані, найбільшому супутнику Сатурна, і в міжзоряному просторі.

"Це перший раз, коли ми виявили цю молекулу в атмосфері об’єкта за межами нашої Сонячної системи. Моделі для атмосфери коричневих карликів не передбачають її існування. Ми дивимось на об’єкти меншого віку та меншої маси, ніж будь-коли раніше, і ми бачимо щось нове й несподіване", — заявила Алвес де Олівейра.

Раніше ми розповідали, що біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху виявили зірку-прибульця.

Нагадаємо, ми писали, як зірки-вигнанці можуть знищити Сонячну систему.

Також ми повідомляли, що вчені натрапили на космічну зіркову річку, яка вільно тече між галактиками.