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Якщо Сонце може нагріти планети, чому космос холодний — вчені дали відповідь

19 грудня 2023 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чому космос холодний навіть за наявності гарячих зірок — вчені відповіли
Гаряче Сонце у космосі. Зображення: wallpapercave.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Сонце знаходиться на відстані близько 150 млн км від Землі, але ми щодня відчуваємо тепло нашої головної зірки. Та насправді дивно, як надгарячий об'єкт може розповсюджувати своє тепло на великі відстані й при цьому не нагрівати сам космос. 

Отже, чому космос такий холодний, якщо Сонце так гаряче? Пише IFLScience.

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Яка температура Сонця?

Сонце доволі гарячий космічний об'єкт. Його ядро досягає температури понад 15 млн °C, тоді як поверхня (фотосфера) має температуру приблизно 5500 °C, а корона Сонця (зовнішня атмосфера) стає гарячішою далі від фотосфери, досягаючи температури 3,5 млн °C.

Яка температура у космосі?

Хоча науково-фантастичні фільми змушують нас повірити, що космос неймовірно холодний — навіть морозний — космос сам по собі не має температури.

Температуру можна визначити у так званому міжзоряному просторі (просторі між зірками та галактиками). Вона в середньому становить −270,45°C. Температура може мінятися у цьому середовищі через взаємодію космічного простору з випромінюванням різних джерел.

 

Яка температура у космосі
Зірки та інші об'єкти у космосі. Зображення: Dreamstime

Чому у космосі холодно?

Насправді тут немає ніякого парадокса. Річ у тім, що найчастіше люди інтуїтивно сприймають Сонце, як велике багаття, що нагріває планети, як підсмажений зефір. 

Але працює це не так. Тепло, яке ми відчуваємо на Землі, є не прямою теплотою від Сонця, а результатом сонячного випромінювання. Довжини хвилі по всьому електромагнітному спектру, включаючи видиме світло, взаємодіють з частинками на Землі.

Водночас у вакуумі космосу недостатньо таких частинок, з якими можна взаємодіяти, недостатньо матерії для нагрівання за допомогою випромінювання.

Однак це не означає, що ви можете відправити космічний корабель близько до Сонця та очікувати дуже низьких температур. Коли ви ставите речовину на шляху сонячного випромінювання, вона нагріється.

Тобто, відповідь однозначна — температура може впливати лише на матерію, її можна відчути лише якщо є речовина, яка її поглинає. Однак у космосі не вистачає частинок, і це майже повний вакуум і нескінченний простір.

 

Раніше ми розповідали, яке найхолодніше місце у Всесвіті і яка там температура.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть астронавти плавати у відкритому космосі.

Також ми повідомляли, що науковці розповіли про найстрашнішу чорну планету, що пожирає світло.

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