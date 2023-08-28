Колония на Марсе: сколько людей нужно для ее создания

Марсоход на Красной планете. Фото: jamesgroup

Для создания колонии на Красной планете нужно всего 22 человека. Правда, для этого нужно подобрать людей с определенными типами личности. К таким выводам пришли ученые.

Об этом пишет издание Live Science.

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Сообщается, чтобы определить, сколько людей нужно для колонищации Марса, ученые использовали компьютерную программу — Агентное моделирование (ABM).

Модель рассматривала четыре типа личности:

приятные — спокойные люди, не очень конкурентоспособные;

социальные — экстраверты;

реактивные — реагируют ситуативно и пытаются справиться с изменениями в рутине;

невротики — агрессивные и конкурентные.

Предполагалось также, что первые колонисты имели семилетний запас энергии от мини-ядерного реактора, подобного питающим марсоходам, и получали регулярные поставки с Земли.

Модель также только моделировала первые 28 лет колонии. Модели считались успешными, если, по крайней мере, 10 человек выживали до конца миссии.

Правда, некоторые ученые такое мнение не разделяют.

"Двадцати двух человек недостаточно, чтобы построить и поддерживать полностью функционирующую и автономную колонию на Марсе", — говорит исследователь астронавтики в лаборатории IMS в Бордо Жан-Марк Салотти. Он считает, что нужно не менее 110 человек.

Напомним, марсоход NASA Ingenuity во время успешного 54-го полета на Красной планете совершил новые фотографии. Это его первый полный полет после того, как он не смог завершить свой предыдущий 22 июля.

Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin намерены создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.