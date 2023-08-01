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Комета, которая приближается к Земле, образовала яркие "рога"

1 августа 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Комета, которая приближается к Земле, образовала яркие "рога"
Комета Понса — Брукса. Фото: Comet Chasers / Richard Miles
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комета Понса — Брукса, летящая к Земле, образовала яркие "рога". Они созданы из газа и пыли, которые возникли через криовулканизм на комете.

Об этом сообщает Space.

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"Рога" в кометы

Комета Понса — Брукса — это короткопериодическая комета, известная с 14 века. Она совершает оборот вокруг Солнца каждый 71 год. Астрономы ожидают ее перигелий 21 апреля 2024 года. Комета приблизится к Солнцу ближе, чем орбита Венеры. После этого, 2 июля, она пройдет в 232 миллионах километров от Земли.

Астрономы уже следят за кометой, ведь она резко увеличила свою яркость.

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Комета Понса — Брукса. Фото: Thomas Wildoner/The Dark Side Observatory

Через криовулканизм, который вызван деформациями ядра кометы под влиянием солнечного ветра и роста температуры, выброшенный из ее недр пыль и газ увеличил количество солнечного света, которое способна отражать комета. Астрономы говорят, что кома кометы выросла до 230 тысяч километров.

"Рога", вероятно, возникли из-за неправильной формы ядра, которая разделила ее надвое. По словам ученых, когда комета приблизится к Земле, то потеряет свою яркость, а "рога" исчезнут, ведь часть газа рассеется и будет отражать меньше света.

Напомним, в августе этого года люди смогут увидеть "суперлуние". Наблюдать за этим явлением можно будет дважды.

Также мы писали, что телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал две молодые звезды, расположенные в созвездии Велла в 1470 световых годах от Земли. Однако на их фоне ученые заметили еще кое-что — космический объект в виде вопросительного знака.

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