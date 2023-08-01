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Комета, яка наближається до Землі, утворила яскраві "роги"

1 серпня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Комета, яка наближається до Землі, утворила яскраві "роги"
Комета Понса — Брукса. Фото: Comet Chasers / Richard Miles
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комета Понса — Брукса, яка летить до Землі, утворила яскраві "роги". Вони створені з газу та пилу, що виникли через кріовулканізм на кометі.

Про це повідомляє Space.

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"Роги" в комети

Комета Понса — Брукса — це короткоперіодична комета, яка відома з 14 століття. Вона здійснює оберт навколо Сонця кожен 71 рік. Астрономи очікують на її перигелій 21 квітня 2024. Комета наблизиться до Сонця ближче, ніж орбіта Венери. Після цього, 2 липня, вона пройде на відстані 232 мільйонів кілометрів від Землі. 

Астрономи вже слідкують за кометою, адже вона різко збільшила свою яскравість.

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Комета Понса — Брукса. Фото: Thomas Wildoner/The Dark Side Observatory

Через кріовулканізм, який спричинений деформаціями ядра комети під впливом сонячного вітру і росту температури, викинутий з її надр пил та газ збільшив кількість сонячного світла, яке здатна відбивати комета. Астрономи кажуть, що кома комети виросла до 230 тисяч кілометрів.

"Роги", ймовірно, виникли через неправильну форму ядра, яка поділила її надвоє. За словами науковців, коли комета наблизиться до Землі, то втратить свою яскравість, а "роги" зникнуть, адже частина газу розсіється та відбиватиме менше світла.

Нагадаємо, у серпні цього року люди зможуть побачити "супермісяць". Спостерігати за цим явищем можна буде два рази. 

Також ми писали, що телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дві молоді зірки, що розташовані в сузір’ї Вела на відстані 1470 світлових років від Землі. Однак на їх тлі науковці помітили ще дещо — космічний об'єкт у вигляді знаку питання.

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