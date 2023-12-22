Почему женщин не хотят отправлять на Марс — ученые удивили ответом

Человек на красной планете. Кадр из фильма "Марсианин"

Многие ученые сосредоточены на миссиях по отправке людей на Марс. Изучаются все возможные опасности и вызовы. Учитывают каждую даже малейшую деталь. Особое внимание, конечно, уделяют и здоровью астронавтов. А последние наблюдения привели ученых к выводу, что на Красную планету женщин отправлять небезопасно.

Соответствующее исследование обнародовано в American Physiological Society Journal. Особенно актуально оно в свете намерения NASA отправить первую женщину на Луну в 2024 году.

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Почему женщин не хотят брать на Марс?

Исследователи изучали, как условия микрогравитации, характерные для космических полетов, влияют на организм мужчины и женщины.

Отмечается, что это один из самых продолжительных экспериментов, в котором приняли участие большие группы мужчин и женщин — наблюдение длилось 90 и 60 дней соответственно.

Анализируя результаты, ученые обнаружили, что обе группы участников потеряли значительное количество мышечной массы в ногах в течение указанного периода. Однако женщины за месяц потеряли больше мышечной массы, чем мужчины за три месяца.

Эти выводы вызывают у ученых беспокойство, ведь мышцы влияют не только на общую мышечную функцию, но и выполняют функции эндокринного органа, взаимодействуя с другими системами организма.

Возможно ли решить эту проблему и каковы дальнейшие шаги ученых?

Группа авторов предлагает проведение хорошо контролируемых длительных исследований с использованием физических упражнений в условиях микрогравитации, чтобы понять, как можно бороться с потерей мышечной массы и обеспечить здоровье будущих экипажей во время длительных космических миссий.

Что известно о влиянии космоса на мужское здоровье?

Следует также отметить, что последние исследования ученых показали, что длительное пребывание мужчин-астронавтов в космосе может привести к эректильной дисфункции.

Галактическое космическое излучение и микрогравитация могут усугубить функцию эректильной ткани, причем последствия могут быть ощутимыми десятилетия.

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