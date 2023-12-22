Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На Марс летять лише чоловіки — вчені збентежили неочікуваним рішенням arrow

На Марс летять лише чоловіки — вчені збентежили неочікуваним рішенням

22 грудня 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чому жінок не хочуть відправляти на Марс — вчені здивували відповіддю
Людина на Червоній планеті. Кадр з фільму "Марсіанин"
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Багато вчених наразі зосереджені на місіях з відправлення людей на Марс. Вивчаються усі можливі ризики та виклики. До уваги беруть кожну навіть найменшу деталь. Особливу увагу, звичайно, приділяють і здоров'ю астронавтів. А останні спостереження привели вчених до висновку, що на Червону планету жінок відправляти небезпечно. 

Відповідне дослідження оприлюднене в American Physiological Society Journal. Особливо актуальне воно у світлі наміру NASA відправити першу жінку на Місяць 2024 року. 

Читайте також:

Чому жінок не хочуть брати на Марс?

Дослідники вивчали, як умови мікрогравітації, які характерні для космічних польотів, впливають на організм чоловіка та жінки.

Зазначається, що це одне з найтриваліших експериментів, у якому взяли участь великі групи чоловіків та жінок — спостереження тривали 90 і 60 днів відповідно.

Аналізуючи результати, вчені виявили, що обидві групи учасників втратили значну кількість м’язової маси в ногах впродовж зазначеного періоду. Проте, жінки за місяць втратили більше м’язової маси, ніж чоловіки за три місяці.

Ці висновки викликають у науковців занепокоєння, адже м’язи впливають не тільки на загальну м’язову функцію, а й виконують функції ендокринного органу, взаємодіючи з іншими системами організму.

Чи можливо вирішити цю проблему та які подальші кроки вчених?

Група авторів пропонує проведення добре контрольованих тривалих досліджень з використанням фізичних вправ в умовах мікрогравітації, щоб зрозуміти, як можна боротися з втратою м’язової маси та забезпечити здоров’я майбутніх екіпажів під час тривалих космічних місій.

Що відомо про вплив космосу на чоловіче здоров'я?

Варто також зауважити, що останні дослідження науковців показали, що тривале перебування чоловіків-астронавтів у космосі може призвести до еректильної дисфункції.

Галактичне космічне випромінювання і мікрогравітація можуть погіршити функцію еректильної тканини, причому наслідки можуть бути відчутними десятиліття.

Раніше ми писали, скільки часу займе політ до Марсу

Нагадаємо, ми розповідали, що на Марсі офіційно знайшли ознаки життя в області, де колись існувало озеро. 

Також ми повідомляли, що науковці створили синтетичне внутрішнє вухо, щоб допомогти астронавтам не губитися у космосі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі