Чому жінок не хочуть відправляти на Марс — вчені здивували відповіддю

Людина на Червоній планеті. Кадр з фільму "Марсіанин"

Багато вчених наразі зосереджені на місіях з відправлення людей на Марс. Вивчаються усі можливі ризики та виклики. До уваги беруть кожну навіть найменшу деталь. Особливу увагу, звичайно, приділяють і здоров'ю астронавтів. А останні спостереження привели вчених до висновку, що на Червону планету жінок відправляти небезпечно.

Відповідне дослідження оприлюднене в American Physiological Society Journal. Особливо актуальне воно у світлі наміру NASA відправити першу жінку на Місяць 2024 року.

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Дослідники вивчали, як умови мікрогравітації, які характерні для космічних польотів, впливають на організм чоловіка та жінки.

Зазначається, що це одне з найтриваліших експериментів, у якому взяли участь великі групи чоловіків та жінок — спостереження тривали 90 і 60 днів відповідно.

Аналізуючи результати, вчені виявили, що обидві групи учасників втратили значну кількість м’язової маси в ногах впродовж зазначеного періоду. Проте, жінки за місяць втратили більше м’язової маси, ніж чоловіки за три місяці.

Ці висновки викликають у науковців занепокоєння, адже м’язи впливають не тільки на загальну м’язову функцію, а й виконують функції ендокринного органу, взаємодіючи з іншими системами організму.

Чи можливо вирішити цю проблему та які подальші кроки вчених?

Група авторів пропонує проведення добре контрольованих тривалих досліджень з використанням фізичних вправ в умовах мікрогравітації, щоб зрозуміти, як можна боротися з втратою м’язової маси та забезпечити здоров’я майбутніх екіпажів під час тривалих космічних місій.

Що відомо про вплив космосу на чоловіче здоров'я?

Варто також зауважити, що останні дослідження науковців показали, що тривале перебування чоловіків-астронавтів у космосі може призвести до еректильної дисфункції.

Галактичне космічне випромінювання і мікрогравітація можуть погіршити функцію еректильної тканини, причому наслідки можуть бути відчутними десятиліття.

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