На Марсі виявили ознаки життя — вчені NASA зробили офіційну заяву

Марсохід Perseverance, який досліджує Червону планету. Зображення: Getty images/NASA

Десятиліттями вчені всього світу сперечалися, чи існувало життя на Марсі та чи залишилися на планеті хоч якісь його ознаки. І ось нарешті, здається, людство наблизилося до правильної відповіді.

Так, спеціалісти з Лабораторії реактивного руху NASA при Техаському технологічному університеті під час зустрічі Американського геофізичного союзу у Сан-Франциско заявили про неймовірне відкриття.

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Марсохід Perseverance, який працює на Червоній планеті, у 1000-й марсіанський день завершив дослідження дельти річки, яка доводить існування озера, що заповнювало кратер Джезеро мільярди років тому. Відомо, що наразі апарат зібрав 23 зразки. Всі вони допоможуть дослідити геологічну історію цього регіону Марса.

На фото знизу можна побачити Кратер Джезеро. На зображення накладено дані про мінерали, виявлені з орбіти. Зелений колір представляє карбонати — мінерали, які утворюються у водному середовищі з умовами, які можуть бути сприятливими для збереження ознак стародавнього життя. Наразі NASA Perseverance досліджує зелену зону над віялом Джезеро.

Кратер Джезеро. Зображення: NASA

Що знайшли у зразках, зібраних марсоходом Perseverance

За офіційною інформацією науковців, як мінімум кілька зразків є багатообіцяючими.

Так, перший зразок під назвою "Затока Лефрой" містить велику кількість дрібнозернистого кремнезему — саме цей матеріал зберігає стародавні скам'янілості на Землі.

Другий зразок під назвою "Пік Отіс", ще більш захопливий, адже містить значну кількість фосфатів, які часто асоціюються з тією формою життя, яка відома людству.

Крім того, на об'єкті, який команда називає "Біллс-Бей", було виявлено карбонати — мінерали, які утворюються у водному середовищі, яке може бути сприятливим для збереження органічних молекул. Варто зауважити, що у цих же породах був виявлений кремнезем — матеріал, який чудово зберігає молекули, пов’язані із зародженням життя.

Марсоход проаналізував хімічний склад ділянки "Біллс-Бей". Зображення: NASA

А в районі під назвою "Водоспад Узель" прилад виявив наявність заліза, пов’язаного з фосфатом. Фосфат є компонентом ДНК і клітинних мембран усіх відомих земних організмів і є частиною молекули, яка допомагає клітинам переносити енергію.

Марсоход проаналізував хімічний склад ділянки стертої скелі під назвою "Водоспад Узель". Зображення: NASA

Звичайно, робота Perseverance ще далека від завершення. Науковці продовжуватимуть досліджувати кратер Джезеро біля входу в каньйон, де колись річка затопила дно кратера.

Як працює Perseverance, і наскільки точні його дані

Як зауважили у NASA, інструменти Perseverance здатні виявляти як мікроскопічні, схожі на скам’янілості, структури, так і хімічні зміни, які могли бути залишені стародавніми мікробами.

Зразки, які збирає марсохід, зберігаються у спеціальних металевих пробірках. Щоб вирішити, які зразки збирати, марсохід спочатку використовує абразивний інструмент для стирання ділянки перспективної породи, а потім вивчає її хімічний склад.

Цей анімаційний концепт художника (відео внизу) зображує воду, що проривається крізь край марсіанського кратера Джезеро, який зараз досліджує марсохід NASA Perseverance. Вода увійшла в кратер мільярди років тому, утворивши озеро, дельту та річки до того, як Червона планета висохла:

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